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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

Abdullah Gül'den umduğunu bulamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan'a adaylık teklifi sunduğu iddia edildi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Abdullah Gül'ü aday göstermeyi planlayan Saadet Partisi ile CHP, Meral Akşener'i ikna edemeyince yeni planlar yapmaya başladı.

Erdoğan karşısında aldığı seçim yenilgilerinin arasına bir yenisini daha eklememek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu, rotayı AK Parti hükümetlerinde birçok kez görev alan Ali Babacan'a çevirdi.

KILIÇDAROĞLU-BABACAN GÖRÜŞMESİ

Ankara kulislerinde konuşulan iddiaları, Türkiye Gazetesi yazarı Batuhan Yaşar gündeme getirdi.

Yaşar, "Kılıçdaroğlu şapkadan tavşan çıkarabilecek mi?" başlıklı yazısında, CHP ile Ali Babacan arasında adaylık için ilk görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.

Batuhan Yaşar, "Ali Babacan’ın isminin CHP ile yoğun bir şekilde anıldığını belirtelim.. İçeriden gelen bilgilere göre Abdullah Gül olmayınca Ali Babacan’la görüşmelere başladı.." ifadelerini kullandı.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:29
  1. Ankara
  2. CHP
  3. kemal kılıçdaroğlu
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  5. 24 haziran
  6. meral akşener
  7. saadet partisi

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