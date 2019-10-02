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Kılıçdaroğlu’ndan AK Parti’ye oy verenlere skandal sözler!

Seçim öncesi tasarruf vaadinde bulunan fakat israf musluklarını açan, İstanbul, Ankara ve İzmir’de işçi kıyımlarını görmezden gelen CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren çiftçi ve esnafa skandal sözlerle seslendi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 14:57

Dün 27. Dönem 3. Yasama yılı başlayan TBMM'de ilk grup toplantısını CHP düzenledi.

Toplantıda konuşma yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çiftçi ve esnafların durumuyla ilgili konuştu. Kendilerine oy vermeleri gerektiğini söyleyerek, skandal açıklamalarıyla AK Parti’ye oy veren seçmenlere seslendi.

"Yunan çiftçileri zengin ediyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun seçmenleri hedef alan açıklamalarından öne çıkan kısımlar şunlar;

"Amerika'dan Yunanistan'dan pamuk ithal ediyoruz. Amerikalı, Yunan çiftçileri zengin ediyoruz. Bizim çiftçiler? Sürünsünler. Saray'daki öyle buyuruyor. Ne gerek var bizim çiftçinin kazanmasına. Ekme kardeşim, geçinemezsen geçineme diyor.”

17 yılda öğrenemedin mi?

“Benim kızgınlığım Saray'a değil. Benim kızgınlığım seni açlığa mahkum eden siyasi partiye oy vermenedir. İnsan biraz aklını kullanır. Aynı şey esnafta da var. 'Mahvolduk, kapatıyorum' diyor. Oyu sen verdin, sen iktidara getirdin. Adam birde sana teklifte bulundu. Kapat dükkanı, süpermarket kur. Çünkü seni zengin sanıyor. Bilmiyor esnafın halini, çiftçinin halini. Sen de gidip oy veriyorsun. Zaten amacı seni mahvetmek. 17 yılda bunu öğrenemedin mi? Seni bu hale kim getirdiyse ona göre oy kullanacaksın. Senin hakkını hukukunu savunacak tek parti var: CHP"

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 14:57
  1. TBMM
  2. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. AK Parti
  4. Şanlıurfa
  5. çiftçi
  6. esnaf

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