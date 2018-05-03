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Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden AK Parti'ye üyelik başvuru

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine üyelik başvurusunda bulunduğu ancak başvurunun reddediliğini söyledi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:09
Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden AK Parti'ye üyelik başvuru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun partilerine İzmir'den üyelik için başvurduğunu ifade eden AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Biz aile içindeki bir anlaşmazlığın siyasete alet edilmesini doğru bulmadığımız için başvurusunu reddetmek durumunda kaldık. Biz, bu çekişmenin ne içerisinde olmak ne de böyle bir şeye prim vermek istemiyoruz. Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanının aile içi sorunlarının gündeme getirilerek siyasi malzeme yapılmaya çalışılmasını doğru ve etik bulmuyoruz. Bizim parti olarak daha önemli gündemlerimiz var" diye konuştu.

Celal Kılıçdaroğlu, dün AK Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda partiye üyelik başvurusunda bulunmuştu.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:09
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Celal Kılıçdaroğlu
  4. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu adama hiç güvenmiyorum. keMAL ın kripto geçmişini perdelemek ve bak aslında ailesi iyi keMAL kötü dedirtmek için üretilmiş bir tipleme gibi geliyor. Yoksa herkesin malumu keMAL efendinin ne olduğu nerede durduğu
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