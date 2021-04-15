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Gündem Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Altan' geçmiş olsun telefonu: Partisinden de tepki çekti
Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Altan' geçmiş olsun telefonu: Partisinden de tepki çekti

Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tahliye edilen Ahmet Altan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 17:40:00 - 2021-04-15 17:46:12
Kılıçdaroğlu'ndan Ahmet Altan' geçmiş olsun telefonu: Partisinden de tepki çekti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Yargıtay kararı ile tahliye edilen FETÖ tutuklusu Ahmet Altan'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

'Hayatlarını CHP ve milli devlet karşıtlığına adamış bu zevata Kılıçdaroğlu'nun ilgisi ne ile izah edilebilir?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Altan'a gösterdiği ilgi tepkilere sebep oldu. Maltepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal, şunları söyledi:

"Ahmet Altan'ın tahliyesi bir hukuk devletinde yargının yerine getirmek zorunda olduğu bir gereklilik olabilir ama hayatlarını CHP ve milli devlet karşıtlığına adamış bu zevata KK'nın ilgisi ne ile izah edilebilir? Bari alıp genel başkan yardımcısı yapsın."

'Erdoğan bugün aynı kararları vererek teker teker o yolları (askeri darbeler) açıyor."

Ahmet Altan, son olarak 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden bir gün FETÖ'nün yayın organı Can Erzincan Tv'de, Nazlı Ilıcak ile buluşarak darbe imasında bulunmuştu:

"Öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki ömrü boyunca burada kalacak. 50 tane AKP'li milletvekili biz Akşener'le parti kuruyoruz dese bütün sistem sarsılıyor. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Her an her şeyin değişebileceği ve değiştiğinde bunu çok ciddi hukukla ilgili bir problemin ortasında bırakacak bir ortamda yaşıyor. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her ne ise Erdoğan bugün aynı kararları vererek teker teker o yolları açıyor."

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