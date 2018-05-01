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Kılıçdaroğlu'ndan seçmene tepki: Size Trump'ı getireceğim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Dalaman’da bir grup kadının Cumhurbaşkanlığı konusundaki taleplerini bağırarak seslendirmesi üzerine “Size Trump’ı getireceğim” diyerek tepki gösterdiği ortaya çıktı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:03
Kılıçdaroğlu'ndan seçmene tepki: Size Trump'ı getireceğim

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, geçtiğimiz gün Dalaman'a ziyaret gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili çarpıcı bir bilgi paylaştı. 

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun kendisine cumhurbaşkanlığı konusundaki taleplerini yüksek sesle dile getiren kadınlara dönüp, "Size Trump'ı getireceğim" diyerek tepki gösterdiğini belirtti. 

İşte Sarıkaya'nın yazısının ilgili bölümü: 

"CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı konusunda ketum.

Anlaşılan o ki, 8 partinin “demokrasi birliği”ni sağlamaya çalışıyor; adaylık konusunu buna göre şekillendiriyor.

Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’na ise ihtimam gösteriyor; TBMM’de birlikte çalışmayı arzu ediyor.

Bu aşamada CHP içinden gelen “Aday CHP kökenli olsun” yaklaşımlarına da tepki gösteriyor.

Hatta Dalaman’da bir grup kadın talebi bağırarak seslendirince “Size Trump’ı getireceğim” tepkisini verdi. (...)"

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 12:03
  1. Muharrem Sarıkaya
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. 24 haziran seçimleri

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