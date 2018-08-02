Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına ilk yorum
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin aldığı yaptırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulunurken ''Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı'' dedi.02 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuzun arkasında Pensilvanya'daki kişinin olduğunu biliyoruz. Yanlışlık al papazı ver papazı girişiminden kaynaklanıyor. Mutekabiliyet kurallarina uygun olarak ABD'li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz" dedi.
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