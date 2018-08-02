Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuzun arkasında Pensilvanya'daki kişinin olduğunu biliyoruz. Yanlışlık al papazı ver papazı girişiminden kaynaklanıyor. Mutekabiliyet kurallarina uygun olarak ABD'li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz" dedi.