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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD'nin aldığı yaptırım kararıyla ilgili açıklamalarda bulunurken ''Amerika'daki iki bakanla ilgili aynı karar alınmalı'' dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD yaptırımlarına ilk yorum

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,  ABD'nin yaptırım kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, ABD'nin yaptırım kararıyla ilgili olarak, "ABD'nin aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. 15 Temmuzun arkasında Pensilvanya'daki kişinin olduğunu biliyoruz. Yanlışlık al papazı ver papazı girişiminden kaynaklanıyor. Mutekabiliyet kurallarina uygun olarak ABD'li bakanlar hakkında aynı kararın alınmasını bekliyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 11:36
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. ABD
  3. ABD'nin Türk bakanlara yaptırım kararı
  4. CHP

YORUM YAZ

  • delioğlandelioğlan41 dk önce
    yarın tam tersini söyleyecektir.
  • KıllananadamKıllananadam37 dk önce
    K.Koğlu bunu diyince bi kıllandım şimdi. Şahsen düşmana hizmet edenin önerisinin zıttını yapmak gerekir. :) Gelde işin işinden çık.
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