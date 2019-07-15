0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız"

15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Onlar, yetkiyi saraydan alıp halka verdiler. Ve dediler ki 'Hakimiyet bila kaydü şart milletindir.' Cumhuriyeti kurdular. Onlar, Cumhuriyetle de yetinmediler. Demokrasinin ilk adımını atmak üzere 1946'da çok partili yaşama geçtiler. Bununla da yetinmediler. Onlar, 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' şiarından yola çıkarak sosyal demokrasiyi-sosyal devleti inşa etmeye çalıştılar. Ve bizler, darbeleri ve darbe girişimlerini tarihin çöp sepetine atmak için Cumhuriyeti gerçek bir demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Bu hedef, onların ve tarihin bize yüklediği sorumluluktur."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:20
  1. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. paylaşım
  4. Twitter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransa Bisiklet Turu
    1. Fransa Bisiklet Turu
    2. Park halindeki otomobile kamyonet..
    3. 15 Temmuz şehidinin adı okula verildi
    4. Hamas'tan Lübnan'ın "yasa dışı iş..
    5. Limon yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı
    6. "15 Temmuz Milli Birlik Destanı"..
    7. İmamdan 15 Temmuz sergisi
    8. Memur-Sen Antalya’dan 15 Temmuz..
    9. Aile faciası! Cesetleri bu şekilde..
    10. 15 Temmuz şehitleri anma programı için..
    11. ABD'ye Meksika sınırından giren..
    12. Tarihi binayı iş makinesi ile..
    13. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni..
    14. Zimbabve'de 15 Temmuz Demokrasi ve..
    15. Baca yangını korkuttu
    16. İtfaiyeciler yavru köpek için seferber..
    17. Kerkük'te milyonlarca bal arısı telef..
    18. Afganistan'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    19. THY'den AnadoluJet uçağına 15 Temmuz..
    20. Kılıçdaroğlu'ndan "15 Temmuz" paylaşımı
    21. Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası..
    22. Ugandalı şarkıcı Bobi Wine başkanlığa..
    23. 15 Temmuz’da her yıl lokma dökülmesini..
    24. Raftingciler 15 Temmuz şehitleri için..
    25. Vali Şehmus Günaydın: “Üzerimizde..
    26. Türkeli’de "Şair Yazar Gençlik..
    27. Bülent Arınç'tan 15 Temmuz açıklaması!
    28. Kosova’da 15 Temmuz anma programı
    29. Arnavutluk'ta 15 Temmuz Demokrasi ve..
    30. 15 Temmuz şehitlerinin kabirlerine..
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”