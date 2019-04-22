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Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı

Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de CHP il başkanlıkları saldırıyı kınadı

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:32
Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı

YOZGAT (AA) - Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale'de CHP il başkanlıkları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyı kınadı.

Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'ndaki basın açıklamasına CHP il yöneticileri ve partililerin yanı sıra İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Osman Ataman ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar adına basın açıklaması yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Selçuk, saldırının aynı zamanda şehit Yener Kırıkcı'yı ve onun ailesini de hedef alan büyük bir saygısızlık olduğunu belirterek "Yapılan sıradan bir protesto, bir provokasyon değildir. Bu, son derece organize bir eylemdir. Bu hain saldırı ülkemizin demokrasisine, birlik ve beraberliğine ve iç huzuruna yapılmıştır." dedi.

- Kırşehir

Kırşehir'de CHP İl ve Merkez İlçe başkanlıkları üyeleri ile İYİ Parti üyeleri, yaşanan olayı protesto için Cacabey Meydanı'nda bir araya geldi.

CHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Çakmak, yaptığı açıklamada, bazı gazetelerin haberleriyle CHP'yi hedef gösterdiğini ileri sürdü.

Milletin şehit cenazeleri üzerinden parçalanmaya çalışıldığını iddia eden Çakmak, "Toplumumuzda kin ve nefret tohumu eken, bundan da siyasi rant bekleyen zehirli dil ve bu dilin sahipleri, yapılan bu hain saldırıda pay sahibidirler. Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürüklemeye çalışanlara karşı uyanığız." diye konuştu.

Öte yandan, Kırşehir Gazeteciler Radyocular ve Televizyoncular Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, saldırı kınandı ve faillerin yargı önüne çıkarılması istendi.

- Kırıkkale

Kırıkkale'de CHP Milletvekili Ahmet Önal, CHP Kırıkkale İl Başkanı Onur Yüksel Bozdağ, İYİ Parti Kırıkkale İl Başkanı Bülent Altınışık ve beraberindekiler, yaşanan olayı protesto için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

İl Başkanı Bozdağ, yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi korku ve terör ortamına sürükleyerek bulanık suda balık avlamaya çalışanlara karşı son derece uyanığız. Buna fırsat vermeyeceğiz. Herkes müsterih olsun. Bizler ve aziz milletimiz, soğukkanlılıkla oynanmak istenen bu oyunu bozacak güçteyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 13:32
  1. CHP
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