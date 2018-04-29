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Bülent Turan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ayıplı malın iadesi gibi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir." dedi.

29 Nisan 2018 Pazar 22:17
Bülent Turan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi: Ayıplı malın iadesi gibi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Çanakkale İl Başkanlığına yeni atanan Gültekin Yıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çanakkale'nin, Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade eden Turan, Yıldız'a 24 Haziran'da yapılacak milletvekili genel seçimleri için aday adaylığı başvuru dosyasını teslim etti.

CHP'den 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin Turan, CHP'yi 90 yıllık hatırası olan Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi olarak gördüklerini söyledi.

Partinin bu kadar pespaye hale gelmesinin, tarihine, Mustafa Kemal'e, geçmişine haksızlık olduğunu anlatan Turan, "Bir parti bu kadar mı pespaye hale gelir, bu kadar mı yanlış işler yapar. 15 vekilin gitmesi, gelmesi, bunlar hiçbir siyasi görüşe, siyasi tarihe yakışmayan işler. Ben her zaman CHP’nin kendi seçmenlerinin bu işe el atmasını, Kılıçdaroğlu’nun bir proje ile geldiğini ve proje devamı için adım attığını hep dile getirdim. Gelmesi neyse 15 vekilin gitmesi odur." diye konuştu.

Turan, bu hareketi doğru bulmadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Milletin iradesiyle seçilmiş milletvekillerine mevsimlik işçi muamelesi yapmak doğru değil. Borçlar Kanunu'ndaki ayıplı mal iadesi gibi ya da 30 gün içinde beğenmediğiniz ürünü iade etmek gibi bir davranışın içine girmek en başta CHP’ye oy veren seçmene hakarettir. Bu kadar kullanışlı bir parti haline gelmek 90 yıllık CHP seven insanlara haksızlık. Bence CHP’liler kendi partilerine sahip çıksınlar."

Bülent Turan, ziyaret sonunda yeni il yönetimiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 22:17
  1. Çanakkale
  2. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  3. Bülent Turan
  4. CHP

YORUM YAZ

  • CeyhunCeyhun43 dk önce
    Mal oldukları kesin ama ayıplı mı değil mi emin değilim...ama mal ,o kesin
  • YusufYusuf44 dk önce
    Bunların yevmiyesi ne kadar ? sigorta, yemek servis ( kamyonet ) var, bezelye toplanacak. 50 tane yeterli. chp de kiminle görüşmem lazım.
  • IlkayIlkay1 sa önce
    Demek ki iadesi varmis k.k defolu mali geri aliyor ya iadesi olmasaydi ne olacakti ne olacak hain chp nin hali
  • cihadcihad1 sa önce
    mala kurban olsunlar bunlar vadesi geçmiş gibi işimize yaramıyo böyle kullanalım diyerek verdilergözler görüyo onlarda onur varsa istifa edip bağımsız devam ederler lakin oda yok baksana oturdukları koltuktan bile kalkamıyolar işleri güçleri oturmak
  • ibrahim aydemiribrahim aydemir1 sa önce
    Sezon indirimi yap kemo yoksa o mallar elinde kalacak. DHKP-c li pkk li vekilleri kaca satiyorsun? Domuz avinalagzimda bizim bahceleri talan ediyorlar. sizin dhkp-c li lerde bir oturusta 3/4 domuz yiyorlarya. onun icin sordum.
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