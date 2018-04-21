Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımızı eşim bile bilmiyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda salı günü yapılacak Parti Meclisi’ni işaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,"Adayımızı eşim bile bilmiyor" şeklinde konuştu.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:39
Kemal Kılıçdaroğlu: Cumhurbaşkanı adayımızı eşim bile bilmiyor

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda salı günü yapılacak Parti Meclisi’ni işaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye’de sorunları çözmeye kararlı yeni bir yapı gerekiyor. O yapıyı da CHP’nin adayı kuracak. Ama şu an adayımızı eşim bile bilmiyor" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun Hürriyet'ten Hande Fırat'a yaptığı açıklamalar şöyle: 

Öztürk Yılmaz’ın adaylık açıklaması) Kişisel tercihi tabii. Bireysel tercih. 

(İttifak görüşmeleri) İttifaka karşı değiliz. CHP, bu süreçte demokrasiye inanan siyasal partiler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, bunlarla işbirliği yapmak durumundadır. Çünkü sorun bir partinin sorunu olmanın çok ötesinde bir ülke sorunu haline geldi. Demokrasiyi savunmak zorundayız. Düşünce özgürlüğünü savunmak zorundayız. 

EŞİME DE PM'Yİ İŞARET ETTİM

(Aday mısınız?) Salı günü Parti Meclisimiz toplanacak, bunu orada konuşacağız. Partimiz içinde de cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenler var tabii, gayet doğaldır. Birden fazla aday çıkması da gayet doğal. 

(Aileniz size aday mısınız diye sordu mu?) Onlarla konuşmadım. Eşim sadece ‘Cumhurbaşkanı adayınız kim’ diye sordu. Ona da aşağı yukarı aynı şeyleri söyledim. Parti Meclisi’ni işaret ettim.

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 07:39
  1. Hande Fırat
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Öztürk Yılmaz

YORUM YAZ

  • SaksafoncuSaksafoncu46 dk önce
    Simdiden mızıkliga başladınız. Yok "baskin seçimmis". Muhalefet gölge kabine demek. Sen Türkiye de yaşamıyormusun dandik? Eğitim konut ulaştırma savunma sağlık daha iyi ne vaadediyorsun. Ben söylüyorum. 《Arkadaşlar o konuda çalışıyorlar 》 dan başka bir b.k bildiğin yok. Sen git hapisteki teröristleri Ziyaret et. Tek bildiğin bu.
  • Hikmet KoçerHikmet Koçer50 dk önce
    Aslında adayı ben bile bilmiyorum diyecekmiș, söyleye utanmış galiba
  • SaksafoncuSaksafoncu53 dk önce
    Çokda umurumuzda. Sizden olsa olsa dhkp-c pkk pkk ypg pyd li fetocu ingiliz abd ve israil işbirlikcisi bir vatan haini aday olur. Icinizde bir tane Türkiye sevdalısı vatansever varsa soyleyinde bilelim. Sizde sadece fitne fesat ve kaoscular aday olur.
  • AlparslanAlparslan1 sa önce
    Fetö biliyordur kilictaroglunun esinin bilmedigi cumhurbaskani adayini. Biri karamollaoglu ve digeri kilictaroglu ikisini üst üste koysan TAYYIP ERDOGAN in ceyregi etmezler ama gel gelelim ortalik karistirmada. ustalar.
  • La-edriLa-edri1 sa önce
    Seçimden sonra açıklarsınız artık şaka gibi eşi dahi bilmiyormuş aslında kendisi dahi bilmiyor ya neyse...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eski Bakan'a korkunç infaz kamerada
  1. Eski Bakan'a korkunç infaz kamerada
  2. Konya'da yolcu otobüsü devrildi!
  3. CHP dökülmeye başladı! 'Bunları..
  4. Devlet Bahçeli'den 'İYİ Parti'..
  5. CHP'nin adayları ikisine de isyan..
  6. Gece kulübünün sahibi paketlendi
  7. Kuzey Kore nükleer denemelerini durdurdu
  8. Filistin yönetimi İsrail saldırılarına..
  9. Başbakan Binali Yıldırım imzaladı!..
  10. Bakanlık sayısı 14’e indiriliyor
  11. Orgeneral Hulusi Akar çocuklarla bir..
  12. Savcılıktan 28 Şubat'ta ikinci perde
  13. Nijerya'da iki ayrı silahlı saldırı:..
  14. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a grup..
  15. Meral Akşener için formül bulunamadı
  16. Kemal Kılıçdaroğlu: Adayımızı eşim..
  17. İran'ın Rusça 'ikinci dil' olsun..
  18. Lübnan Başbakanı Hariri'den Filistin'e..
  19. Ankara'da asker eğlencesi dönüşü kaza:..
  20. Yunus Emre Enstitüsü Ürdün'de 'ok..
Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
Mete Yarar: Türkiye Kandil'e giriyor!
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Türkiye'de bir ilk! Öldürülen PKK'lıdan çıktı
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
Muharrem İnce CHP'nin adayı için isim verdi
Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu
Amerikan uçakları Rusları böyle vurdu

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
Savunma sanayimiz çağ atladı... Milyon dolarlık dev üretim
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler
ABD'li 66 senatörden Erdoğan'a küstah tehdit! Mektup gönderdiler