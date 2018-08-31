Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu’na çağrıda bulundu: Gerçeği söyle, kurtul!

Gazetemiz Akit yazarıAli Karahasanoğlu, bugünkü köşe yazısında CHP’de yaşanan krize değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘güven vermediği’ için koltuğu Muharrem İnce’ye bırakmadığını açıklamasına tepki gösteren Karahasanoğlu "Şunun şurasında 2018’in Mayıs ayında, Muharrem İnce’yi, kendi kendine verdiğin karar ile cumhurbaşkanı adayı yapan sensin.. 24 Haziran’ın hemen ertesinde olanları anlatırken..'İnce’yi, benden sonra genel başkan olması için aday gösterdim ama güven vermedi' diyen sensin.. Nasıl bir parti bu? Nasıl bir siyaset bu? Nasıl bir 'tek adamlık' bu!" diye yazdı.

İşte o yazı;

İktidarda olmayan bir partide yaşananlara bakın..

Bakın ve “Bunlar bir de iktidarda olsalar, kim bilir ne kavgalara şahit oluruz”diye düşünün..

Öyle ya..

Şimdilik sadece partinin başında olmak söz konusu.

İktidarda olurlarsa..

Bakanlıklar..

Devlet kadroları..

Hem yeni işe almalar..

Hem de işe alınanların yerlerinin değiştirilmeleri..

Bütçe..

Katrilyonlara varan hesapların kontrolü..

Bunların elinde olduğunu düşünün..

Milletin önünde saç saça, baş başa kavga etmelerinin olağan işlerden sayılacağı görüntülere şahit olacağız demektir..

“Gel bakalım Muharrem buraya” ile başladı serüven..

Şimdi..

“Güven vermiyor” ile bitti.

Topu topu.. 3 aylık bir süreçten bahsediyoruz..

Partinin genel başkanı kim ise, onun aday olması gerekir iken..

Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olmadı..

Partisinden aday gösterdiği Muharrem İnce için ise, şimdi diyor ki, “Bana güven vermedi!”

Dersiniz ki, 5-6 yıllık süreçte yaşanılanlardan bahsediyor..

Şunun şurasında 2018’in Mayıs ayında, Muharrem İnce’yi, kendi kendine verdiğin karar ile cumhurbaşkanı adayı yapan sensin..

24 Haziran’ın hemen ertesinde olanları anlatırken..

“İnce’yi, benden sonra genel başkan olması için aday gösterdim ama güven vermedi” diyen sensin..

Nasıl bir parti bu?

Nasıl bir siyaset bu?

Nasıl bir “tek adamlık” bu!

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“Partimizin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce” diyor..

Halka, Muharrem İnce’ye oy vermesi için çağrıda bulunuyor.

İki gün sonra..

Muharrem İnce’nin güven duyulmayacak birisi olduğunu söylüyor..

Nasıl bir iş bu?

Halkın büyük kısmı, Kemal Bey’in sözüne itibar edip, kazaen de olsa Muharrem İnce’ye oy verseydi.. Belki ikinci turda, kazaen de olsa İnce cumhurbaşkanı seçilse idi..

Ne olacaktı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bile güven duymadığı bir isim, başımıza cumhurbaşkanı mı seçilmiş olacaktı?

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CHP’de işler, böyle mi yürüyor?

Kemal Bey tek başına, cumhurbaşkanı adayını belirliyor..

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