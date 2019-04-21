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Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil:- "Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir"

21 Nisan 2019 Pazar 19:22
Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınayarak "Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir." dedi.

Pakdil, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirtti.

Pakdil, "Bizim örfümüzde cenazeye saygı duymak vardır, bu saldırı kabul edilebilecek bir saldırı değildir. Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:22
  1. - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. saldırı
  3. Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil

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