Kılıçdaroğlu'na saldırıya tepkiler Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil:- "Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir"

TBMM (AA) - Türk Parlamenterler Birliği (TPB) Genel Başkanı Nevzat Pakdil, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı kınayarak "Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir." dedi. Pakdil, yazılı açıklamasında, Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazı sonrasında gerçekleştirilen saldırıyı kınadığını belirtti. Pakdil, "Bizim örfümüzde cenazeye saygı duymak vardır, bu saldırı kabul edilebilecek bir saldırı değildir. Şiddet hiçbir şekilde ülkemiz demokrasisine gölge düşüremeyecektir. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.