Kılıçdaroğlu’na saldırı soruşturmasında 4 kişi adli kontrol şartı ile serbest CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın, 4 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden biri kadın, 4 kişi sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik Çubuk’ta gerçekleşen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde Çubuk Adliyesi’ne getirildi.

1’i kadın 4 şüpheli, savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 4 kişiyi de adli kontrol şartı ile serbest bıraktı.

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