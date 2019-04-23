Kılıçdaroğlu'na saldırı soruşturması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde yumruk attığı iddiasıyla gözaltına alınan Osman Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Çubuk'taki şehit cenazesinde yaşananlara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Sarıgün, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çubuk Adliyesi'ne getirildi.

Savcı tarafından sorgulandıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sarıgün, adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı. Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde 21 Nisan Pazar günü şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saldırıya uğramıştı.

Saldırıya ilişkin Çubuk Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Osman S'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 3'ü savcılıktan serbest bırakılırken, 5'i ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Söz konusu şüphelilerin dışında saldırı eylemine katılanların tespitine ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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