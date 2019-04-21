Kılıçdaroğlu'na saldırı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı - Yakın korumalarının ve çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Kılıçdaroğlu, çevredeki bir eve götürüldü

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek yumruklu saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti. Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından bir grup, Kılıçdaroğlu'nu önce protesto etti, ardından da yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yakın korumalarının ve çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü.



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