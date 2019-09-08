Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta atanın kişinin ismi ne?

Son dakika! Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurtalı saldırı mı oldu? CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ilişki içinde olması vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyordu. Şehit cenazelerinde şehit yakınları tarafından HDP ile ilişkisi nedeniyle eleştirilen CHP Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası'na yumurtalı saldırıya uğradı. Peki Kılıçdaroğlu’na Kuşadası’nda yumurta atanın ismi ne?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentin 7 Eylül Kurtuluş Günü dolayısıyla bulunduğu Aydın'da, Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. Bu sırada Kılıçdaroğlu'na doğru birkaç yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmedi. Yumurtaları kimin attığı da ilk etapta anlaşılamadı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu'na isabet etmezken, 1 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Yapılan araştırma sonunda yumurtalı saldırıyı gerçekleştiren kişinin Bitlis Mutki nüfusuna kayıtlı 40 yaşındaki İrfan Ö. olduğu belirtildi. İrfan Ö.'nün kısa bir süre önce Söke'de korumalığını yaptığı bir AVM sahibi ile yaşadığı sorunların ardından cezaevine girdiği ve kısa bir süre öncede cezasını tamamlayarak tahliye olduğu öğrenildi.