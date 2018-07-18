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Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma açıldı

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaorğlu'na soruşturma açıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma açıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan ODTÜ'de açılan pankartı paylaşması sonrası soruşturma açıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında (@kilicdarogluk)Twitter hesabından “Tayyipler alemi” paylaşımında bulunduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan (TCK 299/1.2 ) soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • kılıçdaroğlu kalsın AKPARTİ kazansınkılıçdaroğlu kalsın AKPARTİ kazansın13 dk önce
    yav bu adamdan ne istiyorsunuz?karizma yok,liderlik yok,dürüstlük yok,iddia yok,umut yok bundan iyisi can sağlığı.nolur gitme kemal kılıçdaroğlu senin gibisini mumla arasak bulamayız...
  • ErdoğanErdoğan11 dk önce
    KILIŞDAROĞLUB TARİHE KARA HARFLERLE YAZILAN KARARMIŞ KALBİ OLAN VATANA İHANET EDEN BİRİ OLARAK GEÇECEK NAMUSLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ BU ZATI KULAĞINDAN TUTUP HAK ETTİĞİ KODESE ATMALISINIZ ÇÜNKÜ TÜRKİYENİN BAŞINA GELMİŞ EN AHMAK EN ONURSUZ EN VATANINA DÜŞMAN BU ADAMIN İÇİMİZDE GEZMEMESİ LAZIM
Bugünkü Akit

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