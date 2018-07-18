Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten soruşturma açıldı
Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili karikatür paylaşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaorğlu'na soruşturma açıldı.18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan ODTÜ'de açılan pankartı paylaşması sonrası soruşturma açıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında (@kilicdarogluk)Twitter hesabından “Tayyipler alemi” paylaşımında bulunduğu için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan (TCK 299/1.2 ) soruşturma başlatıldı.
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