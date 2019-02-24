Kılıçdaroğlu'na İstanbul ağırlıklı miting programı

ANKARA (AA) - BARIŞ GÜNDOĞAN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Mart'a kadar 8 kez İstanbul, 3'er kez Mersin, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 20 ilde seçim çalışması yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesinde yapacağı miting ve toplantıları organize etmek üzere, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın başkanlığında bir süre önce oluşturulan organizasyon komitesi taslak programları hazırladı.

İYİ Parti ile yapılan iş birliği çerçevesinde hazırlanan miting programında, CHP'nin bu seçimlerde büyük önem verdiği ve oy durumunun kritik olduğu illere ağırlık verildi.

Kampanyanın gidişatına göre değişebileceği belirtilen taslakta Kılıçdaroğlu'na, İstanbul başta olmak üzere Mersin, Ankara ve Bursa ağırlıklı program belirlendi.

Kılıçdaroğlu, 31 Mart'a kadar 8 kez İstanbul, 3'er kez de Mersin, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 20 ilde seçim çalışması yapacak.

- İlk ziyaret Batman'a

CHP Genel Başkanı'nın miting programında ilk ziyaret Batman'a ayrıldı. Batman il örgütünün uzun zamandır dillendirdiği ziyaret talebini dikkate alan organizasyon komitesi ilk çalışmayı bu ile ayırdı.

27 Şubat'ta Batman'a gidecek Kılıçdaroğlu, 28 Şubat'ta Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i aday gösterdiği Bursa'da olacak. Bu seçimlerde Bursa'ya ayrı bir önem veren Kılıçdaroğlu'nun, 18 Mart ve 28 Mart'ta da yine Bursa'da olması planlanıyor.

İYİ Parti'nin büyükşehir belediye başkanlığı seçimleri için aday gösteremediği Mersin'e de miting programında ayrı bir önem verildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti adayı olması planlanan ancak seçim kuruluna süresinde teslim edilmeyen liste nedeniyle bu partiden aday olamayan Burhanettin Kocamaz'ın Demokrat Parti'den aday gösterilmesi ile daha da kritik bir il halini alan Mersin'i 3 kez ziyaret edecek. 1 Mart'ta bu kentte olması beklenen Kılıçdaroğlu ayrıca 7 ve 16 Mart'ta da Mersin'de bulunacak.

- Ankara ve İstanbul programları

Kılıçdaroğlu'nun seçim çalışmaları 2 Mart'ta Muğla ile devam edecek. Mevcut başkan Osman Gürün'le yola devam kararı alan Kılıçdaroğlu, partisinin adayına oy isteyecek.

3 Mart'ta Ankara'da seçim çalışmasında bulunacak Kılıçdaroğlu, CHP'nin geçen yerel seçimlerde de aday gösterdiği Mansur Yavaş için oy talep edecek. Kılıçdaroğlu ayrıca, 20 ve 24 Mart tarihlerinde de İYİ Parti ile iş birliği yapılan Başkent'te Yavaş için vatandaşlarla bir araya gelecek.

Kılıçdaroğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterildiği İstanbul'a 8 kez gidecek. İlk ziyaretini 4 Mart'ta İstanbul 1. Bölge'ye yapacak Kılıçdaroğlu, 11 Mart'ta 2. Bölge, 19 Mart'ta 3. Bölge'de adaylarına oy isteyecek. Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti ile iş birliği yapılan kente 22, 23, 26, 29 ve 30 Mart'ta da gitmesi planlanıyor.

- İzmir ve diğer iller

Kemal Kılıçdaroğlu, Seferihisar Belediye Başkanı Mustafa Tunç Soyer'i aday yaptığı İzmir'e ilk ziyaretini 5 Mart'ta gerçekleştirecek. Kılıçdaroğlu, kendisinin de seçim bölgesi olan İzmir'e 13 Mart'ta bir ziyaret daha yapacak.

Kılıçdaroğlu, 6 Mart'ta mevcut başkan Ali Orkun Ercengiz'in yeniden aday gösterildiği Burdur'da, 8 Mart'ta Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın aday yapıldığı Adana'da, 9 Mart'ta mevcut başkan Özlem Çerçioğlu'nun tekrar aday gösterildiği Aydın'da, 10 Mart'ta ise Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in aday olduğu Antalya'da seçim çalışmalarını sürdürecek.

12 Mart'ta Edirne'de, 14 Mart'ta Eskişehir'de olması planlanan Kılıçdaroğlu'nun 15 Mart Tekirdağ, 17 Mart Hatay, 21 Mart Zonguldak ve Bartın programları bulunuyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 25 Mart'ta Manisa ve Balıkesir, 26 Mart'ta ise Kırklareli'ne gidecek.

- İttifak genişledi

CHP ve İYİ Parti arasında daha önce toplam 50 ili kapsayan iş birliğinin ise genişlediği belirtiliyor.

Geçici aday listelerinin teslim edildiği 19 Şubat günü, İYİ Parti ile CHP'nin 23 büyükşehir ve 27 il olmak üzere 50 ilde iş birliği yaptığı açıklanmıştı.

Son yapılan değerlendirmelerin ardından iş birliği yapılan il sayısının arttığı, Karabük'ün İYİ Parti'ye, Sivas ve Amasya CHP'ye bırakıldığı belirtiliyor. Böylece iş birliği yapılan il sayısı 30 ille beraber toplamda 53'e yükselmiş oldu.

CHP 19 Şubat'ta İYİ Parti ile iş birliği kapsamında 19'u büyükşehir 38'i de il olmak üzere toplam 905 seçim bölgesinde aday göstermişti.