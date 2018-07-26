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Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları hangileri? Hangi iller Muharrem İnce'yi destekliyor?

CHP’de kongre savaşı sürerken 59 CHP il başkanı Ankara’da bir araya gelerek kurultayın yapılmaması yönünde açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı. Peki Kılıçdaroğlu'na destek veren iller hangileri?

26 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
Kılıçdaroğlu'na destek veren il başkanları hangileri? Hangi iller Muharrem İnce'yi destekliyor?

CHP’de kongre savaşı sürerken 59 CHP il başkanı Ankara’da bir araya gelerek kurultayın yapılmaması yönünde açıklama yaparak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı.

CHP'de, İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Tunceli, Samsun’un da arasında bulunduğu 59 il başkanı, ortak açıklama ile olağanüstü kurultaya gerekli olmadığını bildirdi. 59 il başkanı adına konuşma yapan CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, “Kamuoyu önünde sosyal medyada basın açıklamaları ve yürütülen olağanüstü kurultay için başlatılan imza süreci partimize zarar vermektedir. CHP İl Başkanları olarak kurultay tartışmalarının imza skoruna dönüştürülerek kamuoyu önünde yapılmasını doğru bulmuyoruz” ifadesini kullandı. 22 ilin il başkanları ise Muharrem İnce'yi destekliyor. İnce'ye ağırlıklı olarak İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi il başkanları destek veriyor.

"AN İTİBARİYLE İMZALAR TOPLANDI"

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, partisindeki olağanüstü kurultay için imza sayısına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Tüzün, Twitter hesabından, "Olağanüstü Kurultay için gerekli olan yeter sayıda imza an itibarıyla toplanmıştır. İmza toplama süresinin bitimi olan pazartesi günü saat 17.00'ye kadar imza almaya devam edeceğiz. Görmek isteyen MYK üyemiz 'bugün saat 11.00'e kadar' değil istediği saatte imzaları görebilir." paylaşımında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 12:18
  1. Tunceli
  2. Samsun
  3. İzmir
  4. İstanbul
  5. Eskişehir
  6. Bilecik
  7. Ankara
  8. kemal kılıçdaroğlu
  9. CHP kongresi
  10. chp il başkanları

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