Uğur Dündar'ın CHP yorumu: Değişim şart

Sözcü yazarı Uğur Dündar, 24 Haziran seçimlerinde milletin tercihiyle yeni sistemin ilk başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan olunca uzun süre yazılarına ara verip kafa dinledi. Tatil sonrası ilk yazısını kaleme alan Dündar, CHP'nin gündemindeki olağanüstü kurultayı değerlendirdi. Tarafını belli eden Sözcü yazarı, ana muhalefette köklü bir değişim olması gerektiğini belirtti.

"CHP'DE DEVRİM GİBİ BİR DEĞİŞİM"

Dündar, "Sözün özüne gelirsek; tükenen umutların yeniden yeşerebilmesi ve güven duygusunun tazelenebilmesi için değişim şart. Ama sadece kişilere endeksli olmayan, kuruluştaki yüce felsefenin yeniden hayat bulacağı, ilkeli ve tüm toplumu kucaklayıcı devrim gibi bir değişim." diye yazdı.