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Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz sözlerine AK Partililerden tokat gibi cevap

Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ben ölürüm, bu ülkenin çakılını dahi vermem" sözleri sonrası AK Parti ve MHP sıralarından Kılıçdaroğlu'na tepki sesleri yükseldi. Yaşanan atışmalar tutanaklara yansıdı.

11 Aralık 2018 Salı 08:18
Kılıçdaroğlu'nun samimiyetsiz sözlerine AK Partililerden tokat gibi cevap

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı bütçe konuşmasında bir ara gerginlik yaşandı.

O anlarda yaşananlar Meclis tutanaklarına yansıdı. Kılıçdaroğlu konuşmasında hükümetin toprak kaybettirdiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Ben ölürüm, çakılını dahi vermem, çakılını dahi vermem. (CHP sıralarından alkışlar) Orada bin kişi, on bin kişi hep beraber ölürüz ama toprağımızı terk etmeyiz."

Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri sonrasında AK Parti sıralarından tepki geldi:

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Bunu siz demeyin bari! Bunu siz demeyin, bunu siz demeyin! (CHP sıralarından gürültüler)

KEMAL KILIÇDAROĞLU – Bana kimse kahramanlık edebiyatı yapmasın, hiç kimse yapmasın.

Bir ülke düşünün…

FEHMİ ALPAY ÖZALAN – Bunu siz demeyin! (CHP sıralarından gürültüler)

KEMAL KILIÇDAROĞLU – Söylediğim her şey doğrudur.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Bunu siz demeyin! (CHP sıralarından gürültüler)

"GENEL BAŞKAN KONUŞUYOR, AKILLI OL"

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Genel Başkan konuşuyor, akıllı ol!

CAVİT ARI (Antalya) - Önüne bak!

"Zibidi adam"

KEMAL ZEYBEK (Samsun) – Zibidi adam!

KEMAL KILIÇDAROĞLU – Söylediğim her şey doğrudur. Eğer bu yöneticilerden birisi Parlamentonun önünde benimle konuşmak isterse ben hazırım. Benim önümde…

SALİH CORA (Trabzon) - Darbe gecesi nasıl olduğunu gördük!

KEMAL KILIÇDAROĞLU (Devamla) – Gelecek buraya, oturup konuşacağız, gelecek ve benim sorularıma cevap verecek “Şurası yanlıştır.” diyecek; biz onu çözeriz.

Bir ülke düşünün, görülen bir davada, görülen herhangi bir davada nasıl karar verileceğini bilmek için Anayasa’ya ve hukuka değil, hâkimlerin kimler tarafından atanacağına bakıyor. (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…

Bir saniye Sayın Genel Başkan…

Arkadaşlar, lütfen, sakin olalım.

ALİ ÖZTUNÇ – Ayıptır ya! (CHP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN - Arkadaşlar, lütfen hatibi dinleyelim, sakin olalım.

Teşekkür ediyorum.

ALİ ÖZTUNÇ– Genel Başkan konuşuyor Sayın Başkan.

BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen hatibi dinleyelim.

ALİ ÖZTUNÇ – Genel Başkan konuşuyor, Genel Başkan.

BAŞKAN - Hatibin konuşmasını sükûnetle dinleyelim, daha sonra cevap verirsiniz."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:18
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  • Alkan Alkan 7 dk önce
    ...terörist basi kanka bunagi sapigi beynamaz sen ÜLKEMIZIN tasini TOPRAGINI bütün terörist gruplarla ve terörist desdekcilerle paylasan sen degilmisin ... birak bu agizlari YEMEZLER sen bütün terörist gruplarin bas himayesisin iblis kanka
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