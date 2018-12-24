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Kılıçdaroğlu'nun 'gezi' provokasyonu sürüyor! Terörü savundu

Yeni bir Gezi kalkışmasının fitilini ateşlemek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir" dedi.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:48
Kılıçdaroğlu'nun 'gezi' provokasyonu sürüyor! Terörü savundu

Türkiye etrafına örülmeye çalışılan ateş çemberini yarmak için uğraşırken içerden de karanlık odaklar Gezi benzeri yeni bir karışıklığın fitilini ateşlemek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise gezi provokasyonu sürüyor.

Türkiye'nin yaklaşık 100 milyar dolar zarar ettiği gezi olayları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketi" olduğunu belirtti.

Terörü savundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yorulduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 07:48
  1. Kemal Kılıçadaroğlu
  2. Gezi Parkı olayları

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