Kılıçdaroğlu'nun 'gezi' provokasyonu sürüyor! Terörü savundu

Türkiye etrafına örülmeye çalışılan ateş çemberini yarmak için uğraşırken içerden de karanlık odaklar Gezi benzeri yeni bir karışıklığın fitilini ateşlemek istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise gezi provokasyonu sürüyor.

Türkiye'nin yaklaşık 100 milyar dolar zarar ettiği gezi olayları için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketi" olduğunu belirtti.

Terörü savundu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, Türkiye'nin kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı dilden çok yorulduğunu belirtti.

Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zat ısrarla Gezi direnişini terörize etmeye çalışıyor. Gezi direnişi, doğru olmayan bilgilerle ucuz siyasetine malzeme edilemeyecek kadar onurlu ve barışçıl bir demokrasi hareketidir."