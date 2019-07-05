0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik ziyaretinde bulundu

05 Temmuz 2019 Cuma 11:49
Kılıçdaroğlu'dan İBB'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu, İBB'nin Saraçhane'deki başkanlık binasının önünde tören mangasıyla karşıladı.

Mangayı selamlayan Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbay, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte binaya geçti.

Belediyenin şeref defterine "Sayın Ekrem İmamoğlu, kazandığı İstanbul seçimini bir hizmet yarışına dönüştürecek. İmamoğlu'na inanıyor ve güveniyoruz. Dualarımız ve başarı dileklerimiz onunla" yazan Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra başkanlık makamına geçti.

Kılıçdaroğlu başarısından dolayı İmamoğlu'nu tebrik etti. İmamoğlu da "Mahcup olmayacaksınız" dedi.

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'na İSMEK kursiyerlerinin yaptığı, İstanbul ve Samsun ziyaretinde tanıştığı ilkokul mezunu bir ressamın yaptığı üzerinde Kılıçdaroğlu, İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'ın kara kalemle çizilmiş resimlerini bulunduğu tablo hediye etti.

Kılıçdaroğlu da üzerinde İstanbul simgelerinin bulunduğu bir vazo armağan etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesi basına kapalı devam etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 11:49
  1. Ekrem İmamoğlu
  2. İbb
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. tebrik
  5. ziyaret

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet İşleri Başkanlığından "Kurban Tebliği"
    1. Diyanet İşleri Başkanlığından "Kurban..
    2. Derelerde temizlik çalışmaları sürüyor
    3. Adana’da ev yangını: 2 ölü, 3 yaralı
    4. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği..
    5. Küçük oyuncunun umre paylaşımına yoğun..
    6. (Özel) Olta balıkçılarının yüzü bu kez..
    7. İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı
    8. NetWork yaz tatili için çeşitli..
    9. Beylikdüzü Belediyesi temiz ve güvenli..
    10. Dev zirve için 100 ülkeye davet!..
    11. Leylekler Vadisi’nde artık leylekler..
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. "Dijital verilerimizi topraklarımız..
    14. Darbe mağduru Mısırlı iki kız çocuğun..
    15. Bolu’da, FETÖ şüphelisi 2 asker ve 1..
    16. Döviz kurları
    17. "Vedat Muriç transferi askıya..
    18. Çocuklar, yazın tadını 41 Burda’da..
    19. Karaköprü’de yaz kursları başlıyor
    20. 22 saatin ardından dinlenirken bulundu
    21. İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa..
    22. Şatilla Mülteci Kampı'ndaki "Filistin..
    23. İlk hacı adayları dualarla uğurlandı
    24. Afganistan'daki FETÖ'ye ait 5 okul..
    25. Oğulcan Çağlayan'dan Gazişehir..
    26. Anket sonuçları açıklandı! İşte Türk..
    27. Tıbbi bitki yetiştirilmesi için..
    28. Osmaniye'de DEAŞ operasyonu
    29. Fransız ekibinden dev rakam! Transfer..
    30. Rehabilitasyon için başladığı paletli..
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Gizli flörtte çatlak büyüyor: AK Parti-MHP blokuna oy vermememiz onlara yaradı
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Rus uzmandan çarpıcı TF-X yorumu: En büyük umut olacak
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    Emin Pazarcı: Peki CHP'lilerin bu sorusuna HDP'liler ne cevap verecek?
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    ÖKK Komutanından çok konuşulacak sözler: O çuvalı ABD askerlerine yedirirdik
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı
    AK Parti'de hareketli saatler! Erdoğan vekilleri topladı

    Günün Karikatürü

    5 Temmuz 2019
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    CHP'li İmamoğlu'na 'İngilizce' kapağı: Önce kendi şirketlerinden başla
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"
    İran Yönetiminden şok suçlama! "Suudi Arabistan tankerimizin çıkışına izin vermiyor"