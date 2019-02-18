Kılıçdaroğlu'dan 'HDP ile ittifak' savunması: Herkesle yapıyoruz!
Zaman zaman kendisine HDP ile ittifak konusunda eleştirilerin getirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." dedi.18 Şubat 2019 Pazartesi 08:22
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen bu eleştirilere dün İzmir'de cevap verme ihtiyacı duydu.
"Bizi zaman zaman eleştiriyorlar"
Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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