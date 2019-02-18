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Kılıçdaroğlu'dan 'HDP ile ittifak' savunması: Herkesle yapıyoruz!

Zaman zaman kendisine HDP ile ittifak konusunda eleştirilerin getirildiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." dedi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 08:22
Kılıçdaroğlu'dan 'HDP ile ittifak' savunması: Herkesle yapıyoruz!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen bu eleştirilere dün İzmir'de cevap verme ihtiyacı duydu.

"Bizi zaman zaman eleştiriyorlar"

Kılıçdaroğlu konuyla ilgili olarak, "Bizi zaman zaman eleştiriyorlar şununla ittifak yaptınız... Sandıkta bütün seçmenlerle ittifak yapıyoruz. Türkiye'yi bu sefaletten el birliğiyle kurtaracağız. Birlikte Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:22
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. İzmir
  4. HDP

YORUM YAZ

  • Hilâl Hilâl 15 dk önce
    KeMalkıçıdaroglukendi gibierneni kansız dinsiz ateist zerdüşt pkk ile mı yeni Türkiyeinşaedeceksingeri zekalıkeMalsen daha inen merdivenden çıkmayaçalışıyondangalak hastasıçaresiz vaka chp hdp hainlereacırsak acınacak durumadüşersinzavallı KK iyice şaşırdın
  • ServetServet23 dk önce
    Korkma arkadaşlar in kızmasın
  • ihsanihsan30 dk önce
    pkk ilemi inşa edeceksin türkiyeyi sokaktaki köpekler bile güler buna hain
  • sahravansahravan35 dk önce
    Bu şeyin ahir zaman alametlerinden olduğunu düşünüyorum bazı bazı...

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