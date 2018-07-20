Kılıçdaroğlu'ndan KKTC mesajı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıldönümünde sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

KIBRIS FATİHİNİ ANMADI

Twitter mesajında Kılıçdaroğlu, sol medya tarafından Kıbrıs'ın fatihi gibi gösterilen Ecevit'i anarken, o dönemde başbakan yardımcısı olduğu ve siyasi açıdan Ecevit kadar ağırlığı olmamasına rağmen harekatı başlatan Kıbrıs'ın gerçek fatihi Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ı anmadı.

"GENEL BAŞKANIM BÜLENT ECEVİT..."

Kılıçdaroğlu, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü ve KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlu olsun. Harekatın yıl dönümünde şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Genel Başkanım Bülent Ecevit ve KKTC 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı saygıyla anıyorum." ifadelerini kullandı.