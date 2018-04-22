Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu yine saldırdı: Osmanlı zalimdi

Kemal Kılıçdaroğlu, yine memleket muhalifliğinin dibine vurdu. Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'nda yaptığı konuşmasında Kılıçdaroğlu, Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini savundu.

22 Nisan 2018 Pazar 13:29
Kılıçdaroğlu yine saldırdı: Osmanlı zalimdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gökbelen Yaylası'nda düzenlenen Silifke Yörük Türkmen Çalıştayı'na katıldı. Kılıçdaroğlu yörüklerin yaşadığı zorluklara değindiği konuşmasında Osmanlı'nın yörüklere zulmettiğini söyledi.

"OSMANLI'NIN ZULMÜNE KARŞI BURADA NE MÜCADELELER VERİLDİ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikkat çeken sözleri şöyle:

"Benim inancımda da, köklerimde de sizin inancınız, yaşamınız var. Bu çadırlar zulme direnenlerin, Kuvayı Milliyecilerin, Dadaloğullarının, Avşarların çadırlarıdır. Ferman padişahınsa dağlar bizsimdir diyenlerin çadırlarıdır. Bu çadırlar o nedenle hepimizin ortak çadırlarıdır. Bu çadırlar güzel Türkçemizi yaşatan çadırlardır. Osmanlı'nın zulmüne karşı burada ne mücadeleler verildi. Dadaloğlu, Köroğlu boşuna mı söyledi, Ferman padişahınsa, dağların burada olduğunu. Bu çadırlarda hak, hukuk ve adalet var. Ben tüm insanlığın adaleti için 450 kilometre yürüdüm."

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 13:29
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CHP
  3. yörük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Efsane kaleci 'Julio Cesar' futbolu bıraktı!
    1. Efsane kaleci 'Julio Cesar' futbolu..
    2. CHP’den İYİ Parti’ye geçecek isimler..
    3. Canlı yayında muhabiri böyle öldürdüler!
    4. YSK'dan "İYİ Parti seçime katılacak..
    5. Kılıçdaroğlu yine saldırdı: Osmanlı..
    6. Haçlılar kuduruyor: Propagandaya izin..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlara: Beni..
    8. TMSF'ye devredilen şirket sayısı..
    9. Ermenistan'da sular durulmuyor.....
    10. "Abdullah Gül Akşener'den rahatsız"
    11. Büyükçekmece'de kimyasal madde alarmı!
    12. Flaş iddia! Abdullah Gül 100 bin..
    13. HDP'den CHP'ye ittifak mesajı mı?
    14. CHP'de çözülme başladı... Muhasebeci..
    15. Manisa'da kaza! 10 asker yaralı
    16. 15 CHP'li vekil istifa edip İyi..
    17. Ermeni mezaliminin üzerinden 100 yıl..
    18. Cumhuriyet yazarı: Meral Akşener..
    19. Yolda yürüyen kadının başına köpek..
    20. Başkandan takdir toplayan hareket
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    Flaş iddia! Gül onu görünce adaylıktan vazgeçti
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    ABD medyası: Darbeyi yapan isim..
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Enes Kanter'den tuhaf paylaşım: Hazır mısın Türkiye?
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Türkiye'nin her yerinden 20 ton altına koştular!
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler
    Suudi Arabistan'da darbe iddiası! İlk görüntüler

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi indirdiğimiz anda...
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında
    Silahlı İnsansız Deniz Aracı dünya medyasında