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Kılıçdaroğlu yine hükümete saldırdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grubunda dün yaptığı konuşmada, Başbakan Erdoğan’a ve hükümete yönelik yine desteksiz iddialarda bulundu

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Kılıçdaroğlu yine hükümete saldırdı

HSYK’nın avukatlığına soyunan Kılıçdaroğlu, Başbakan’dan, Adalet Bakanı ile Hâkim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) arasındaki yazışmaları açıklamasını isteyerek, “Eğer yüreği, cesareti, topluma saygısı varsa, o yazışmaları kamuoyuna açıklar” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN YAKIŞIKSIZ BENZETME

Kılıçdaroğlu, ‘Adalet Mülkün Temelidir’ sözünü yakışıksız benzetmelerine alet ederek; “Öyle anlaşılıyor ki oradaki ‘mülk’ sözcüğünü Sayın Başbakan kendi mülkü anlıyor. ‘Benim mülkümdür’ diyor. Kendi mülkü haline getirdiği adalet, bugün Türkiye’de ne sonuçlar doğuruyor” iddiasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI GÜL’Ü GÖREVE ÇAĞIRDI(!)

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e de büyük görev düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına seslenerek “70 milyonun cumhurbaşkanı olmak istiyorsa, herkesin duyarlılığını dikkate alması gerek” dedi. Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi’ne üye seçiminde ‘hülle’ olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, emekli aylıklarına yapılan zammın da yetersiz olduğunu öne sürdü. “Söylem ile verilen gerçek zam arasında fark var” diyen Kılıçdaroğlu, emeklilerin aylıklarını aldıklarında bunu göreceğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU ÇİFTÇİNİN DE SORUNUNU ÇÖZECEKMİŞ!

Her soruna ‘Biz çözeriz’ diyerek talip olan ama çözüm konusunda hiçbir olumlu adım atmayan Kılıçdaroğlu, çiftçinin sorunlarını da CHP’nin çözeceği iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu, “Çünkü biz diyoruz ki önce bizim insanımız kazanacak. Aç ve açıkta kimse kalmayacak. Çiftçi, besici kardeşime söylüyorum; oy verdiğin AKP’nin gerçek yüzünü gör, senin alın terini sömürür, oy verdiğin sürece seni daha da zor duruma sokacaktır” şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:31
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