Kılıçdaroğlu yine derdini anlatamadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eyüpsultan'da halka hitap etmeye çalıştı.

Nükte yapacaktı... Olmadı

Partisinin Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Emel Bilenoğlu'nun herkesi kucaklayan bir belediye başkanı olacağını savunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Bütün amacı daha güzel bir Eyüpsultan. O en çok sizlere güveniyor. Sizlerin vereceği her oy, daha güzel, daha huzurlu Eyüpsultan'ın kapılarını sonuna kadar açacak. Ben ona güveniyorum, siz de ona güvenin. Eyüpsultan'da Emel Bilenoğlu, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu. İki oğlu, üçüncüsü ben Kılıçdaroğlu. Bir de dördüncüsü Kaftancıoğlu. İstanbul'da hep beraber mücadele ediyoruz. Sorunlarınız var biliyorum. Mutfaklarda yangın var, işsizlik sorunu var biliyorum. Bütün bunları aşabiliriz. Mücadele, demokrasi mücadelesidir. Sandığa gideceğiz, oylarımızı vereceğiz."

Kılıçdaroğlu'ndan Trakya gafı