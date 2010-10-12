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Kılıçdaroğlu yine çark payı koydu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 29 Ekim resepsiyonuna katılıp katılmayacağı ile ilgili “kararsız” tutumu, “Yine çark etmek için pay bırakıyor” şeklinde değerlendirildi

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Kılıçdaroğlu yine çark payı koydu

 Daha önce katılacağı yönünde sinyal veren Kılıçdaroğlu’nun tavrı, “Kılıçdaroğlu CHP’yi dönüştürüyor” yorumlarına neden olmuştu. Ancak, Grup Başkanvekili Muharrem İnce’nin “Resepsiyona katılmayacağız” sözleri karşısında, “29 Ekim’e çok var, kesin kararımızı vermedik” demesi, kendisini destekleyen çevrelerde hayal kırıklığına neden oldu. Bu arada Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Basın Danışmanı Baki Özilhan’ın, “CHP tam kadro katılacak” dediği iddiası da dün ortalığı iyice karıştırdı. ÖZİLHAN: “KATILACAĞIZ DEMEDİM” Gazeteci Amberin Zaman, dünkü köşesinde, Muharem İnce’nin “Katılmayacağız” açıklamasının ardından Özilhan ile telefonda görüştüğünü ve ana muhalefet partisinin 29 Ekim resepsiyonuna tam kadro katılacağı mesajı aldığını yazdı. Konuyla ilgili Yeni Akit’e konuşan Özilhan, “Ben ‘katılacağız’ demedim. Yanlış anlaşılmış. Sayın İnce’nin görüşünün sadece kendisini bağlayacağını söyledim. Katılıp katılmama konusunda benim bir karar verme yetkim yok” şeklinde konuştu. Öte yandan resepsiyonla ilgili CHP’den gelen çelişkili açıklamalar parti içindeki iki başlılığı da bir kez daha gözler önüne serdi. CHP kulislerinde ise resepsiyon nedeniyle parti içinde yaşanan karmaşanın sebebi olarak, genel başkan gibi hareket eden CHP Genel Sekreteri Önder Sav’ın karşı çıkması gösteriliyor. ÇİÇEK: “MİLLET BUNU NOT EDECEK” Öte yandan; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, CHP’nin 29 Ekim resepsiyonuna katılıp katılmayacağının kendi kararları olduğunu söyledi. Ankara Sanayi Odası’nda (ASO) Pakistan’a yardım programına katılan Çiçek, gazetecilerin soruları üzerine, “Millet bunu not edecektir” dedi. Başörtüsü ile ilgili bir soru üzerine Çiçek, siyasilerin ilk olarak “bu konuda ne kazanabilirim” diye olaya yaklaştığını ifade ederek, bu işin siyasilere sorulmamasını istedi. Çiçek, toplumun kendi halinde sosyolojik bir değişim yaşadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 13:38
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