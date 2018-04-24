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Kılıçdaroğlu yine çark etti: Vekil transferi ihanettir!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bir partinin başka bir partiye milletvekili göndermesini 'ihanet' olarak yorumladığı ortaya çıktı.

24 Nisan 2018 Salı 02:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nden İYİ Parti'ye 15 miletvekili transferi yapılarak, İYİ Parti'nin TBMM'ye girmesi amaçlandı.

Partisinden 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce aslında bunun tam aksini savunuyordu.

Kılıçdaroğlu'nun 'Başka bir partiye kendi vekilini transfer etmek seçmene ve partiye ihanettir.' dediği ortaya çıktı.

"PARTİSİNE VE SEÇMENİNE İHANET EDEN MİLLETVEKİLLERİ.."

23 Nisan 2016'da, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan adlı programa konuk olan Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 milletvekilinin MHP'den AK Parti'ye transfer edileceğini iddia ederek "Bu karakterde, kendi partisine ve seçmenine ihanet eden bir milletvekili grubunun çıkacağını zannetmiyorum" demişti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 02:00
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