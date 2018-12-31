Kılıçdaroğlu yeni yılı kutladı

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yılda tüm vatandaşlara mutluluk ve sağlık dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, yeni yılı kutladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "2019'un ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa demokrasi, adalet ve huzur getireceğine duyduğum inançla, bütün yurttaşlarımıza mutluluk ve sağlık diliyorum." ifadesini kullandı.