Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu bakın neler demiş: "Vekil transferi ihanettir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 sene önce bir partinin başka bir partiye milletvekili göndermesini 'ihanet' olarak nitelemişti.

24 Nisan 2018 Salı 07:03
Kılıçdaroğlu bakın neler demiş: "Vekil transferi ihanettir"

CHP'den İYİ Parti'ye 15 miletvekili transferi yapılarak, İYİ Parti'nin TBMM'ye girmesi amaçlandı.

Partisinden 15 milletvekilini İYİ Parti'ye gönderen Kemal Kılıçdaroğlu, 2 yıl önce aslında bunun tam aksini savunuyordu.

"PARTİSİNE VE SEÇMENİNE İHANET EDEN MİLLETVEKİLLERİ.."

23 Nisan 2016'da, Habertürk'te Veyis Ateş'in sunduğu programa konuk olan Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 15 milletvekilinin MHP'den AK Parti'ye transfer edileceğini iddia ederek "Bu karakterde, kendi partisine ve seçmenine ihanet eden bir milletvekiligrubunun çıkacağını zannetmiyorum" demişti.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 07:03
  1. chp
  2. Kılıçdaroğlu
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    1. Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    2. Çin'de karaoke salonunda yangın: 18..
    3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da
    4. Adıyaman'da deprem: 13 kişi yaralı
    5. Talimat verildi! Katar'dan Türkiye..
    6. Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu: Vekil transferi..
    8. Uzmanından kanser hakkında çok önemli..
    9. İran'da düşen jetle ilgili önemli..
    10. Amerika'da Pompeo'nun dışişleri..
    11. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu..
    12. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı..
    13. CHP'nin seçim taktiği: Kavga et...
    14. 15 milyon yapı için imar barışında..
    15. CHP'nin kuryesi Kasım Gülek iddiası
    16. Perinçek hülleci vekillere yüklendi!..
    17. Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    18. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirasına..
    19. 'Konuşmamızı hep kısa kesiyorduk'
    20. 'Abdullah Gül hangi vicdanla aday..
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP'de isyan çıktı!
    CHP'de isyan çıktı!