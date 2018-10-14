0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu ve Aziz Kocaoğlu birbirine girdi

CHP’nin belediye başkanları toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ile genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerginlik yaşandı.

14 Ekim 2018 Pazar 14:00
Kemal Kılıçdaroğlu ve Aziz Kocaoğlu birbirine girdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Seçim Vizyon Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya CHP'nin bütün belediye başkanları katıldı.

Belediye başkanları genel olarak Kılıçdaroğlu'na yönelik iyi tavır sergilediler. Çünkü Mart 2019 seçimlerinde bir çoğu yeniden aday gösterilmek için çalışma yürütüyor.

Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi

Ancak daha önce yaptığı açıklamayla bir daha aday olmayacağını belirten ve CHP'ye yönelik eleştirilerini sıralayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, toplantıda Kılıçdaroğlu ve yönetimini eleştirdi.

Kocaoğlu: CHP'nin stratejisi yok

Kocaoğlu, CHP’nin Türkiye’yi nasıl yöneteceği, Türkiye’nin temel sorunlarının neler olduğu ve bu sorunlara karşı çözüm önerilerine ilişkin stratejisinin olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu: Sağda solda konuşuyorsunuz...

Bu sözlere sinirlenen Kılıçdaroğlu cevap verdi. Aziz Kocaoğlu'na, "CHP'nin seçim bildirgesini okumamışsınız" diyen Kılıçdaroğlu, "Sağda solda, televizyonlarda parti politikası yok diyorsunuz, okusanız bu eleştirileri yapamazsınız" dedi.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 14:00
  1. İzmir
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Aziz Kocaoğlu

YORUM YAZ

  • fetösavarfetösavar24 dk önce
    abi harika ya.. karagöz tiplemeleri halt etmiş.... filmciler, medyacılar, bakın size tüyo: cast için en orijinal fikir verecek olgular bu tarafta mevcut. kemal abi ve avanesini es geçmeyiniz...
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Detaylar ortaya çıktı... İşte Tarkan Yavaş’ın kirli yüzü!
  1. Detaylar ortaya çıktı... İşte Tarkan..
  2. "Nefret suçu insan tacirlerinin işine..
  3. İYİ Parti'de istifa depremi! 860..
  4. Suudi Arabistan'dan ABD'ye Cemal..
  5. Elinde şişeyle caddeye indi, polisler..
  6. Tüm detaylarıyla bir yıldızın çöküşü,..
  7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet..
  8. Bayraktar müjdeyi verdi! Ülke sayısı..
  9. Kendisiyle evlenmek istemeyen kuzenini..
  10. Hırsızlık için girdiği evde yaşlı..
  11. Arda'nın helalliğini kabul etmediler!
  12. AK Partili Lütfi Elvan: ABD'nin..
  13. Kılıçdaroğlu ve Kocaoğlu birbirine girdi
  14. Beşiktaş'ta 3 ismin bileti kesildi
  15. Facia! Selfie sevdası can aldı.....
  16. Casus Brunson'ın anne-babasından..
  17. Görevden alınan isimlerden Ali Koç'a..
  18. Satın alınan ürün artık 'cep'ten..
  19. O isim için istenen ceza belli oldu!
  20. Brunson bırakıldıktan sonra PKK..
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

Günün Karikatürü

14 Ekim 2018
Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu