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Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'ya teşekkür ziyaretinde bulundu

05 Temmuz 2019 Cuma 19:39
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Çatalca'da

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çatalca'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ilk olarak CHP İlçe Başkanlığı'nı, ardından Çatalca Belediye Başkanlığı'nı ziyaret etti.

CHP heyeti, belediye binasında Başkan Mesut Üner tarafından karşılandı. Ekrem İmamoğlu, Üner'e başarı dileğinde bulunarak, "Seçim bitti, artık hizmet zamanı." dedi. AK Partili Belediye Başkanı Üner de nezaket ziyaretinden dolayı CHP heyetine teşekkür etti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu daha sonra Kestanelik, Örencik, Ormanlı, Karacaköy, Kahramandere ve Aydınlı mahallerini ziyaret etti.

Ziyaretlerde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Seçimden önce söz verdikleri gibi ziyarete geldiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Sözümüzü tuttuk. Siz belediye başkanı seçtiniz. Göreceksiniz bundan sonra size en güzel hizmetleri sunacağız. Her şey daha da güzel olacak. Sandığa giden herkese, demokrasiye sahip çıktığı ve Ekrem İmamoğlu'nu ikinci kez belediye başkanı seçtikleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

- "Çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Çatalca'nın İstanbul'un en güzel bölgelerinden birisi olduğunu belirterek, bu güzellikleri korumaları gerektiğini ifade etti.

Mahalle muhtarlarının taleplerini aldıklarını ve birlikte çalışacaklarını dile getiren İmamoğlu, "Sizden uzak, sizden habersiz işler çeviren, kararlar alan bir yönetim olmayacağız. Sizin enerjiniz bizim enerjimizi artırıyor. Göreceksiniz çok kısa bir süre içerisinde bu bölgeden, İstanbul'un genelinden ve çocuklarınızın geleceğinden emin olacaksınız. Bunu size ispat edeceğiz." şeklinde konuştu.

Ziyaretlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, bazı milletvekilleri ve belediye yöneticileri de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 19:39
  1. CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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