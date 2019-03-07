Kılıçdaroğlu: Türkiye ve İslam coğrafyası için barış, huzur ve bereket temenni ediyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.07 Mart 2019 Perşembe 14:12
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Regaip Kandili'ni kutladı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duaların kabul olduğu bu mübarek kandil gecesinde, Türkiye ve İslam coğrafyası için barış, huzur ve bereket temenni ediyorum. Başta güzel ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyorum." ifadesini kullandı.
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