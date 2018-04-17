Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! TSK'nın üniformasını aşağıladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır karakoluna yaptığı ziyareti eleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu 'Askeri üniforma giymiş. Sen yapsan yapsan uyduruk bir üniforma yaptırır, giyer sınıra gider fotoğraf çektirirsin.' diyerek TSK'nın yeni üniformasını aşağıladı.