Kılıçdaroğlu'ndan skandal sözler! TSK'nın üniformasını aşağıladı
CHP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmeye çalışırken TSK'nın yeni formasını aşağıladı.17 Nisan 2018 Salı 14:35
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sınır karakoluna yaptığı ziyareti eleştirmeye çalışan Kılıçdaroğlu 'Askeri üniforma giymiş. Sen yapsan yapsan uyduruk bir üniforma yaptırır, giyer sınıra gider fotoğraf çektirirsin.' diyerek TSK'nın yeni üniformasını aşağıladı.
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