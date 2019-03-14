Kılıçdaroğlu Tıp Bayramı'nı kutladı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:- "Yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun"

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." değerlendirmesini yaptı. Kılıçdaroğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şiddete uğrayan, şehir hastanelerinde yalnızlaştırılan, adaletsiz performans uygulamalarıyla köşeye sıkıştırılmaya çalışılan, beyin göçüne zorlanan, tüm bunlara rağmen yılmadan, usanmadan insanımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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