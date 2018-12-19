CHP lideri Kılıçdaroğlu, televizyon temsilcileriyle bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu.19 Aralık 2018 Çarşamba 21:52
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de, televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu.
Yemek öncesinde görüntü alınmasına izin verildi.
Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yemekte, televizyon temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacağı ve değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.
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