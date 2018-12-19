0553 313 94 23

Kılıçdaroğlu televizyon temsilcileriyle bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu

19 Aralık 2018 Çarşamba 20:08
Kılıçdaroğlu televizyon temsilcileriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de, televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu.

Yemek öncesinde görüntü alınmasına izin verildi.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yemekte, televizyon temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacağı ve değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 20:08
  1. Ankara temsilcileri
  2. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Kılıçdaroğlu televizyon temsilcileriyle bir araya geldi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çarpıcı yorum: Erdoğan, ABD ile ince oyun oynuyor
    1. Çarpıcı yorum: Erdoğan, ABD ile ince..
    2. Judoda hedef iki olimpiyat madalyası
    3. Voleybol: Kadınlar CEV Challenge..
    4. Etiyopya’da bombalı saldırı: 10 ölü
    5. Raşitizm nedir?
    6. "ABD Suriye'den çekilme kararı öncesi..
    7. Lübnan'dan "İsrail ile yeni bir..
    8. Şırnak merkezli 7 ildeki FETÖ/PDY..
    9. Kadın ve erkeğin ihtiyacı neler?
    10. Krup nedir?
    11. 22 ayrı suçtan aranan firari suç..
    12. ABD'nin Suriye kararına İsrail'den ilk..
    13. Fransa'da sarı yeleklilerden 360 yolda..
    14. Ah bizim evlerimiz...
    15. Ahmet Ağaoğlu'ndan Ersun Yanal yorumu:..
    16. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    17. Otomobilin motor kısmından uyuşturucu..
    18. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    19. Muğla'da telefon direklerinden kablo..
    20. Ertuğrul Gündüz’ü, Lais ve İlbilge’nin..
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    ABD paniğe kapıldı! Koordinatları Türkiye'ye verdiler
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Acun sayesinde ünlenen skandal isimler! FETÖ'cü, cani, sapkın...
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Eygi'den iftiralara sert cevap: Yalandır, iftiradır
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Tüm alacaklarını devretti
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi
    Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş müjdeyi verdi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti
    CHP'de Mansur Yavaş sürprizi! Kılıçdaroğlu Ankara için resmen teklif etti