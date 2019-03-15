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Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Tekirdağ’da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan müzeleri gezdi.

15 Mart 2019 Cuma 20:06
Kılıçdaroğlu Tekirdağ’da müzeleri gezdi

Tekirdağ’da vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yaptırılan müzeleri gezdi. Müzeden çıkıp vatandaşların evine konuk olan Kılıçdaroğlu ikram edilen çayı içti.


31 Mart seçimleri kapsamında Tekirdağ’da mitinge katılarak vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Tekirdağ’ın tarihi açısından oldukça büyük önem taşıyan ve yaklaşık bin 500 fotoğrafın yer aldığı Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu’nun müze ziyareti sırasında Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat Kılıçdaroğlu’na eşlik ederek müze hakkında bilgi verdi.


Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu bir evin avlusunda bekleyen vatandaşlara misafir oldu. Burada vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu ikram edilen çayı içti. Vatandaşların ikram ettiği çayı içtikten sonra ev sakinlerine teşekkür ederek evden ayrılan Kılıçdaroğlu, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Nazım Hikmet’in mahpushane arkadaşı Ressam İbrahim Balaban’ın Süleymanpaşa Belediyesine bağışladığı tabloları ve kişisel dokümanlarından oluşan Ressam İbrahim Balaban Müzesini ziyaret etti. Başkan Eşkinat müze hakkında Kılıçdaroğlu’nu bilgilendirdi.


Kılıçdaroğlu müze ziyaretlerinde, müzelerin içinde bulunan eserleri tek tek inceleyerek Tekirdağ tarihi açısından başarılı çalışmalar olduğunu söyledi.


Ziyaret sonrasında Kılıçdaroğlu Başkan Eşkinat’a çalışamlarında başarılar dilerken, Başkan Eşkinat’a Kılıçdaroğlu’na tablo hediye etti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:06
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