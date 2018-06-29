CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti
CHP Gençlik Kolları Kurultayı’ndaki konuşmasıyla Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çeken ve konuşma sonrası tebrik edilen Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti.29 Haziran 2018 Cuma 09:06
Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Kurultayı’ndaki konuşmasıyla tanınan Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti.
Çakır, kurultayda yaptığı konuşma sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tebrik edilmişti.
Çakır, seçimde yaşanan başarısızlığın ardından istifa dilekçesini yazarak il başkanlığından ayrıldı. Dilekçesinde, istifa gerekçesini parti içi anlaşmazlıklar olarak açıklayan Çakır, seçimde alınan başarısızlığı da gerekçelerine ekledi.
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