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CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti

CHP Gençlik Kolları Kurultayı’ndaki konuşmasıyla Kılıçdaroğlu'nun dikkatini çeken ve konuşma sonrası tebrik edilen Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti.

29 Haziran 2018 Cuma 09:06
CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Kurultayı’ndaki konuşmasıyla tanınan Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır istifa etti.

Çakır, kurultayda yaptığı konuşma sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tebrik edilmişti.

Çakır, seçimde yaşanan başarısızlığın ardından istifa dilekçesini yazarak il başkanlığından ayrıldı. Dilekçesinde, istifa gerekçesini parti içi anlaşmazlıklar olarak açıklayan Çakır, seçimde alınan başarısızlığı da gerekçelerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 09:06
  1. Muş
  2. Erkan Çakır
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. CHP
  5. CHP istifa

YORUM YAZ

  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM15 sa önce
    Başarısızlık karşısında gereğini yapan, ahlaki davranan Muş lu Hemşehrimi dik duruşundan tebrik ediyorum. 9 Seçimdir yenildinde yenildin sözünün muhatabını da hemşehrim kadar ahlaklı, onurlu, namuslu davranmaya davet ediyoruz.
  • Erkan çakırErkan çakır8 sa önce
    Fatos hanim ben erkan cakirsizi mahmekemeye verecegim bu yaziniz icin ben ulkesini seven vatanina yararli bir insanim siz hic merak etmeyin
  • faynurfaynur15 sa önce
    darısı keMAL in başına ....
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş10 sa önce
    hdpkk ya geçecek yarın öbürgün görürsünüz. bunlar danışıklı dövüşler
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