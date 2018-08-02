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Kılıçdaroğlu 20 bin liralık sucuk parasını geri aldı

AYM, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik iddialarından dolayı tazminata mahkum edilmesini "hak ihlali" olarak değerlendirdi. Mahkeme, Kılıçdaroğlu'na 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
Kılıçdaroğlu 20 bin liralık sucuk parasını geri aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yaşandığını iddia ettiği yolsuzluk olaylarını gündeme getirdiği için tazminata mahkum edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı itiraz sonuçlandı.

AYM mahkumiyetleri, "İfade özgürlüğünü engelleme" olarak niteledi ve CHP liderine 20 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Belediye bürokratları ise aldıkları tazminat parası ile halka sucuk ikram etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yaşandığını iddia ettiği yolsuzluk olaylarını gündeme getirince, hakkında çok sayıda tazminat davası açıldı ve toplam 37 bin 500 lira ödemeye mahkum edildi.

Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Belediye bürokratları da aldıkları tazminat parası ile halka sucuk ikram etti.

TAZMİNAT DAVALARI YENİDEN GÖRÜLECEK

Kılıçdaroğlu ise bu davalar için Anayasa Mahkemesine başvurdu.

AYM tazminat davalarındaki mahkumiyetleri, ‘'İfade özgürlüğünü engelleme'' olarak niteledi ve CHP liderine 20 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

Böylelikle Kılıçdaroğlu, 37 bin 500 liralık sucuk parasının yarıdan fazlasını geri aldı.

CHP liderinin mahkum olduğu tazminat davaları da, yeniden görülecek.

BİR DAVASI REDDEDİLDİ

Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamalar ile Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Bu iddialara karşı dönemin Belediye BaşkanıMehmet Özhaseki ve belediye bürokratları, Kılıçdaroğlu'na tazminat davaları açtı ve Kılıçdaroğlu toplam 37 bin 500 TL ödemeye mahkum edildi.

CHP lideri, kararların Yargıtay tarafından onanması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu.

AYM, Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye 12 bin lira ödediği davayı, 30 günlük başvuru süresinin geçmesi nedeniyle reddetti. Bürokratlarla ilgili davaları ise kabul edip, Kılıçdaroğlu lehine karar verdi.

Kılıçdaroğlu’na 20 bin tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. CHP liderinin mahkum olduğu tazminat davalarının da yeniden görülmesi benimsendi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
  1. chp
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. aym
  4. Kayseri Büyükşehir Belediyesi

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  • bakibaki1 sa önce
    hala kripto fetocüler var anlaşılan.neden mi..
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