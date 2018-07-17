CHP'de değişim rüzgarı

24 Haziran seçimlerinde CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yüzde

31 oy alması, ancak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki partinin sadece yüzde 22’de kalmasıyla başlayan dalgalanma ‘tsunami’ye dönüştü. CHP’de muhalifler harekete geçti.

DEĞİŞİM VE UMUT

Muharrem İnce’ye yakın isimler, seçimli olağanüstü kurultay için “değişim ve umut” söylemiyle, noter onaylı imza toplamaya başladılar. Kılıçdaroğlu ve yönetim anlayışının “siyasi hayatını tamamladığını” savunan muhalifler, kurultayın “değişim ve umut kurultayı” olacağını ifade ettiler.

İLK ANDA 100 İMZA

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’ye yakınlığı ile bilinen CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, eski Milletvekili Gaye Usluer, CHP Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Karasu İlçe Başkanı Burhan Aydın ve gençlik kollarından bir temsilci Meclis’te basın toplantısı düzenleyerek olağanüstü kurultay girişiminin başladığını duyurdu.

Tüzün, “Toplantımızın amacı CHP olağanüstü seçimli kurultayının yapılması noktasında talebimizi sizler aracılığıyla kamuoyuna duyurmak” dedi. Olağanüstü kurultayın isminin “değişim ve umut kurultayı” olduğunu açıklayan Tüzün, sabah saat 8:30’dan itibaren noter aracılığı ile imzaların verilmeye başlandığını söyledi. Basın toplantısı saatine kadar 100 imzayı geçtiğini tespit ettiklerini belirtti. Olağanüstü kurultay bildirisini de, eski CHP’li vekil Gaye Usluer okudu.

DELEGELERE ÇAĞRI

Usluer, “Dokuz seçim kaybeden, yaşanan yenilgilerden sorumluluk almaya imtina eden Kılıçdaroğlu ve onun yönetim anlayışı, siyasi hayatını tamamlamıştır. Delegeler olarak artık partimizi olağanüstü kurultaya değişim ve umut kurultayına çağırıyoruz. Tüm delegeleri kurultay için imzaya çağırıyoruz” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan ise delegenin yüzde 51’inin imza vermeyeceğini savunarak şunları söyledi:

634 İMZA GEREKLİ

“Parti tabanının önemli bir bölümü şu anda Olağanüstü Kurultay’ın doğru olmadığını ifade ediyor ve kurultay delegelerinin imza verme konusunda güçlü bir iradesi yok. Olağanüstü Kurultay isteyen arkadaşlar da var. Yeterli sayıya ulaşıp ulaşamayacağını 15 gün içerisinde görürüz. Tüzüğün dışında adım atmayacağız.” CHP tüzüğüne göre seçimli olağanüstü kurultay için 1266 olan delegenin 634’ünün noter onaylı imzası gerekiyor.