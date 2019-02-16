Kılıçdaroğlu: "Siyasete kutuplaşma penceresinden bakmadım”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Kulübü Derneğince Ankara Konağı’nda düzenlenen toplantıya katıldı. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada, “Ankara’yı ayağa kaldırmak, güçlendirmek zorundayız. Ankara, bir Paris’le, bir Moskova’yla, bir Londra’yla yarışmalı. Ankara’ya neden turist gelmiyor? Ankara, dünyanın en önemli müzesini bünyesinde tutan bir kenttir” ifadesini kullandı.

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’ı Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemden beri tanıdığını anlatan Kılıçdaroğlu, “Evet, bir seçime gidiyoruz ama ne seçimine gidiyoruz? Bir kavga, mücadele seçimi mi, hayır. Kendi kültürümüzü korumak, tarihimize sahip çıkmak, kendi insanımıza hesap vermek istiyoruz. Çünkü harcadığımız paraların tamamı millete ait. Millete ait parayı harcayacaksın, hesap vermeyeceksin, olmaz. Nedir bu işin özü, kul hakkı yememektir. Vatandaştan topladığınız paranın hesabını vatandaşa vermiyorsanız kul hakkı yiyorsunuz demektir” diye konuştu.

İYİ Parti ile iş birliğini, Saadet Partisi ile dirsek temasını demokrasi adına yaptıklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, “Siyasete kutuplaşma penceresinden asla bakmadım. Nerede bir sorun varsa, o sorunu nasıl çözeriz diye hep düşündüm. Ekonomik kriz vardı, sorun nasıl çözülür söyledik. Orta Doğu’da sorun vardı, nasıl çözülür diye söyledik. Ne zaman? 2003 yılında. Yoksa bugün Soçi’lere gidilmezdi, bütün o toplantıların tamamı Ankara’da yapılırdı” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Seçildiğiniz andan itibaren kimseyi ötekileştirmeyeceksiniz, herkese eşit davranacaksınız. Bizim belediyelerde hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Her çocuk okula servisle gidip, gelecek. İnşallah Mansur Başkanım yapacak, onu da göreceksiniz. Bütün servisçilerle oturulacak, protokol yapılacak. Çocuklarımız okula servisle gidecek, servisle gelecek. Parasını Büyükşehir Belediye Başkanlığı ödeyecek. Dolayısıyla aileye yük olmayacak. Fakir semtlerde mutlaka kreş yapılacak” şeklinde konuştu.