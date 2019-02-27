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Finanse ediyorlar! Kılıçdaroğlu SGK'yı yeniden batırmanın peşinde

CHP, SGK’yı Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü yaptığı dönemdeki gibi batırmak istiyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın SGK’yı adeta felç edecek taleplerinin konuşulduğu bir çok toplantıyı CHP finanse ve organize ediyor. Kılıçdaroğlu’nun genel müdürlük yaptığı dönemdeki SSK açıklarını unutan CHP teşkilatlarının Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile (EYT) kol kola yaptığı etkinlikler dikkat çekiyor.

27 Şubat 2019 Çarşamba 08:36
Finanse ediyorlar! Kılıçdaroğlu SGK'yı yeniden batırmanın peşinde

CHP’li belediyelerin finanse ettiği belirlenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar’ın talebinin; SGK’yı 90’lı yıllardaki gibi yeniden bir kara delik haline getireceği belirtiliyor.

1999 yılında çıkarılan yasayla düzenlenen emeklilik sisteminin delinmesi; mevcut 12,5 milyon emekliye milyonlarca yeni emeklinin eklenmesi anlamına geliyor. Bu durumda emeklilerin devlete olan yıllık maliyetinin 250 milyar liradan 390 milyar liraya çıkacağı ifade ediliyor.

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda popülist bir siyaset olarak uyguladığı erken emeklilik yüzünden sosyal güvenlik sistemi büyük açıklar verdi. Sosyal Sigortalar Kurumu açıklarının kara delik haline geldiği o yılların ardından 1999’da çıkarılan bir yasayla Türkiye’deki emeklilik yaşı kadınlar için 58, erkekler için ise 60 olarak düzenlendi.

20 yıldır bu yasa uygulanmasına rağmen Türkiye’deki emeklilik yaşı ortalaması ancak 52’ye yükseltilebildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da genel müdürlük yaptığı dönemlerdeki SSK açıklarının sisteme verdiği zarar hala tam olarak ortadan kaldırılmış değil. Buna rağmen 1990’lı yılların popülist politikalarına özlem duyan bazı kesimlerin son günlerde yeniden sahne alması dikkat çekiyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu EYT toplantısında

CHP ile kol kola kampanya

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) platformunun dile getirdiği taleplere bazı siyasi partilerin destek vermesi konuyu yeniden gündeme getirdi. Hükümet yetkilileri bu yasadan dönüş olmayacağını söylemelerine rağmen CHP’li belediyelerin finanse ettiği belirlenen EYT’lilerin seçim ortamını da fırsat bilerek dile getirdiği taleplerin SGK'yı 90’lı yıllardaki gibi yeniden bir kara delik haline getireceği belirtiliyor.

Yıllık maliyet 250 milyar

Türkiye'de 12,5 milyon civarında emekli bulunuyor. Resmi verilere göre; 2018 Ocak-Ağustos döneminde emeklilere ödenen maaş gideri 160 milyar lira. Emeklilerin bu hesaplamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) maliyetinin 2018 yılı toplamında 250 milyar lira civarında olduğu hesaplandı. Prim gün sayısını tamamladığı halde yaşı itibariyle emekli olmayı bekleyenlerin sayısının 7 milyon kişi civarında ifade ediliyor. Yaşa takılanlar için düzenleme yapılıp emeklilik yolu açılması halinde Türkiye’deki emekli sayısı 19 milyon 500 bin kişiyi bulmuş olacak.

Emeklilerin toplam ödemesi 400 milyara dayanır

7 milyon civarındaki EYT'linin erken emekli edilmesi halinde bu yükün devlete yıllık maliyetinin 400 milyar lirayı bulması anlamına geliyor. Yaş nedeniyle emekli olmayı bekleyenlerin 1 milyonundan fazlasını kamu çalışanları oluşturuyor. Hemen emekli olabilecekler ise kamu ve özel sektör toplamı olarak 1,3 milyon kişiyu buluyor. 7 milyon EYT'linin emekli olması halinde bunların bütçeye getireceği yıllık ek yük, 140 milyar lira olarak hesaplandı.

EYT’li vatandaşların sesini duyurmak iddiasıyla kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni finanse edenlerin başında CHP’li belediyeler geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce bir kürsü konuşmasında bu konunun maliyetine dikkat çekmişti. Yasa değişikliği yapılması halinde ilk dalgada emekli olması beklenen 1,3 milyon EYT'linin dahi sistemi bozacağına işaret eden Erdoğan, 1,3 milyon kişinin emekliliğinin yıllık 26 milyar liralık ek yük getireceğini belirtmişti.

Sayıları çalışan sayısı ile eşitlenir

Sağlıklı bir sistemde 4 çalışana karşılık 1 emekli olması gerekirken Türkiye bu oranın çok uzağında. Avrupa’da ise bu ortalama 2 çalışana karşılık 1 emekli şeklinde. Türkiye ortalaması ise 22,5 milyon çalışana karşılık 12,5 milyon emekli olarak istatistiklere yansıyor. EYT’lilerin emekli olması dengeyi iyice bozacak ve neredeyse 1 çalışana karşı 1 emekli seviyesine getirecek. Bu ortalama ile sistemin işlerliğini kaybedeceği ve sosyal güvenlik sisteminin 1990’lı yıllarda olduğu gibi büyük açıklarla karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Avrupa’da yaş ortalaması 64

Avrupa Birliği (AB) istatistiklerine göre; 28 ülkenin emeklilik yaşı ortalaması 64 yaş olarak tablolara yansıyor. AB ülkelerinde çalışanlar Almanya’da erkeklerde ve kadınlarda 65 yaş, Yunanistan’da erkekler de kadınlar da 67 yaş, İtalya’da erkeklerde ve kadınlarda 66 yaş, Hollanda’da erkeklerde ve kadınlarda 66 yaş, İngiltere’de erkeklerde 65 yaş, kadınlarda ise 64 yaş, İspanya’da erkeklerde ve kadınlarda 65 yaş ve Fransa’da erkeklerde ve kadınlarda 62 yaşında emekli olabiliyor. Türkiye’de ise bu tablo erkeklerde 60 kadınlarda ise 58 yaş olarak düzenleniyor.

CHP ile kol kola yürüyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel müdürlük yaptığı dönemdeki SSK açıklarını unutan CHP teşkilatlarının EYT’lilerle kol kola yaptığı etkinlikler dikkat çekiyor. EYT’li vatandaşların sesini duyurmak iddiasıyla kurulan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni finanse edenlerin başında CHP’li belediyeler geliyor. CHP’li belediyelerin gayri resmi salon ve ulaşım aracı tahsis ettiği EYT’liler, kendilerine sağlanan imkanlar sayesinde her ay birçok toplantı yapıyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 08:36
  1. İstanbul
  2. EKONOMİ
  3. CHP
  4. Kemal Kılıçdaroğlu
  5. Emeklilikte Yaşa Takılanlar
  6. EYP

YORUM YAZ

  • bekirbekir10 dk önce
    Bende bir EYT liyim. Buzamana kadar AKP için çalıştım. Sizde kasıtlı manşet atıyorsunuz. Yıllık maliyeti 250 milyar diyerek algı yapıyorsunuz. EYT liler emekli olsa alacakları maaş. 1500/200 civarından 8/10 milyar ve üzeri emekli maaşı alanları gündeme getirin. Ama getiremezsiniz. Nerde bir gariban var binin sırtına.
  • VedatVedat11 dk önce
    Çok mu ağrına gitti de bu haberi yaptın burdaki maduriyeti neden yazmıyorsun bu ülkenin vatandaşı değişmiyizbizler Onca vergi affı yapılırken neden sesin çıkmadı onca kaçak elektrik kullanan var doğuda neden sesin çıkmıyor sizin gibiler yüzünden bu defa ak partiye oy vermiyecem
  • TALAT AKTAŞTALAT AKTAŞ13 dk önce
    hayırdır boş işler vekili , türemiş ve çift dikiş tutuştumu ? ANKARADA 250 BİN EYT Lİ BİR ARAYA GELDİ AA DAN VE TURKUAZ MEDYA DAN GIK ÇIKMADI. HÜKÜMETTEN YENİ TALİMATMI ALDINIZDA HABER YAPTINIZ.
  • hamidohamido15 dk önce
    bir eyt olarak soruyorum devletimizin imkanları bir kesime var bir kesime niye yok?imkan yoksa ikramiyeyi,makam araçlarını,lojmanı,tatil köylerini,ulaşım indirimlerini vs.kaldırın,devlette çalışanlarda krizi yaşasın.
  • TolgaTolga15 dk önce
    Eyt liler olarak hakkimizi istiyoruz.suriyelilere 40 milyar dolar avrasya yavuz selim osmangazi kop.sehir hast.verilen garanti ler son model makam araclari ucaklara para bulunurken ekonomi batmiyor eyt liler yuzunden batacak oylemi hadi gidin
  • YAZMAYAZMA40 dk önce
    Millet sizden sadaka değil hakettiğini istiyor. Hiç prim yatırmamış sırf yaşlı diye devletin bankasından kredi verip,emekli edilenler var. İnsanların prim günü dolmuş 45 yaş üstü kimse işvermiyor artı prim yükseldikçe maaş bağlanma oranı düşüyorsa hakkını arınacaklar tabi.
  • murat murat 1 sa önce
    devletin çıkarlarından dolayı devlet haklı. vatandaşın çıkarlarından dolayı da vatandaş haklı. en makul çözüm 1999 ve 2008 yıllarında çıkarılan kanunlarla yeniden düzenlenen emekliliğe yeni bir formül düzenlenir mesele hal olunur. şöyle ki;emeklilikte yaşa takılanları yaşı doluncaya dek hakettiği maaşın asgari %25'ini hak olarak verirsin. kanunlarda ifade edildiği şekilde Sağlıktan yararlandırırsın. yaşı dolduğunda da maaşının tamamını bağlarsın bu işlem bu kadar zor mu?...
  • ihsanihsan1 sa önce
    türkiyeyi batırmanın peşinde kemal fetö cia ona bu görevi verdi hala görmüyormusunuz
  • ayşe gülayşe gül1 sa önce
    ülkenin yararına olsa zaten ak parti hemen yapar bunu ve oya çevirir. sırtın da küfe taşıyorlar sonuç da. demek ki milletin ülkenin yararına değil bu durum.

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