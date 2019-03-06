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"Kılıçdaroğlu sevdiklerini koruyor, terör örgütlerini korumaya çalışıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:- "Aslında Kılıçdaroğlu sevdiklerini koruyor, terör örgütlerini korumaya çalışıyor. Zaten bu seçimler için onlarla ittifak ettiler"- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu:- "Uzun yıllardır bir uyum hayalimiz vardı. Cumhur İttifak ile bu uyumu sağladığımıza, sağlayacağımıza, daha güçlü çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz"

06 Mart 2019 Çarşamba 20:25
"Kılıçdaroğlu sevdiklerini koruyor, terör örgütlerini korumaya çalışıyor"

ADANA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Aslında Kılıçdaroğlu sevdiklerini koruyor, terör örgütlerini korumaya çalışıyor. Zaten bu seçimler için onlarla ittifak ettiler ama çıkıp açıkça, mertçe 'Biz HDP ile ittifak yaptık' diyemiyor." dedi.

Canikli, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile Çukurova ilçesinin 100. Yıl Mahallesi'nde, MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Yusuf Baş'ın seçim irtibat ofisi önünde düzenlenen halk toplantısına katıldı.

Nurettin Canikli konuşmasında, yerel seçimlerin bir beka meselesi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bunun beka meselesi olmadığını ifade ettiğini belirten Canikli, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünü korumak adına Zeytin Dalı Operasyonuna karşı çıktığını söyledi.

Canikli, bu operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini ve şu an o bölgeden bir saldırının olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Toprağını koruyamayan, vatandaşının can güvenliğini sağlayamayan devlet olur mu? Olmaz. Kılıçdaroğlu yine terör örgütünü korumak için bas bas bağırıyor. Çok eskiye gitmeye gerek yok. Birkaç gün önce bir televizyon proğramında açıkça diyor ki 'YPG, PKK Türkiye'ye saldırmaz, saldırmıyor.' diyor. Şu hale bakın. Türkiye ana muhalefetinin genel başkanı çok açık, net bir şekilde teröristin yanında, terör örgütüne destek veriyor. 'YPG, PKK Türk askerine saldırmaz, onun için onlarla uğraşmayın.' diyor. Aslında Kılıçdaroğlu sevdiklerini koruyor, terör örgütlerini korumaya çalışıyor. Zaten bu seçimler için onlarla ittifak ettiler. Ama çıkıp açıkça, mertçe 'Biz HDP ile ittifak yaptık' diyemiyor. "

- "Her zaman teröre destek verdi"

CHP'nin, HDP'nin ve PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olduğu konusunda en ufak bir tereddütünün olmadığını savunan Canikli, şunları belirtti:

"HDP'liler diyor ki 'Biz PKK'nın yan örgütüyüz, onu terör örgütü olarak tanımıyoruz.' diyor. Bunu söyleyenler HDP'liler. Kendileri söylüyor ama Kılıçdaroğlu ve birlikte hareket ettiği partiler 'HDP'nin terör örgütü PKK ile bağlantıları yok.' diyorlar. Kendileri kabul ediyor, sana ne oluyor. Kendileri terör örgütünün bağlantısı olduğunu açıkça söylüyor ama Kılıçdaroğlu olmadığını iddia etmeye çalışıyor. Ne yaparsan yap, zaten bu yeni değil. Eskiden beri bu kadro, bu ekip, her zaman teröre destek verdi, terör örgütlerinin yanında oldu. Devletin yanında olmadı, karşısında oldu."

Nurettin Canikli, Gezi olaylarında CHP'li milletvekillerinin terör örgütlerinin yanında yer aldığını, polise taş attığını, terörist cenazelerine gittiğini, bunların da unutulmadığını kaydetti.

- "Bu ülkenin menfaatini, geleceğini düşünmüyorlar"

Milletin her şeyin farkında olduğunu vurgulayan Canikli, 31 Mart'ta bir kez daha gereken cevabın verileceğini söyledi.

"Bunların esas efendileri dışarıda. Aslında gizlisi saklısı da kalmadı." diye konuşan Canikli, şöyle devam etti:

"ABD Başkanı Trump, sabah 08.30'da twit atıyor Türkiye ile ilgili. Türkiye'nin ekonomisini sıkıntıya sokmak için bilerek twit atıyor. Koskoca ABD Başkanının başka işi yok da Türkiye ile ilgili twit mi atar, atıyor. O twitten sonra dolarda çok ciddi bir hareketlenme meydana geldi ama şu anda zapturapt altına aldık. Daha sonra bir twit daha attı Trump, dedi ki 'Türkiye eğer YPG'ye saldırırsa, Türkiye ekonomisini mahvederim.' Şu hale bak. Birinci twitte dolar yükseldi, Türkiye ekonomisi biraz sıkıntı yaşadı ama ikinci twiti ciddiye alınmadı. Ekonomimiz o kadar güçlü ki anında pozisyonunu aldı, Türk milleti aldı aslında. Bunlar, onların sözcülüğünü yapıyorlar. Bu ülkenin menfaatini, geleceğini düşünmüyorlar."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli yol aldığını, başka ülkelere SİHA satar duruma geldiğini belirtti.

Geçen yıl Türkiye'nin dünyaya 2 milyar dolarlık savunma sanayi ürünü sattığını dile getiren Canikli, Türkiye'nin şaha kalktığını, onun için ülkeye saldırıların olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı'nın milletin kendisi olduğunu vurgulayan Canikli, bu ittifakın her zaman olduğunu, şu an ete kemiğe büründüğünü ve daha da güçlendiğini, bu ittifaktan korkulduğu için saldırıların olduğunu kaydetti.

- "Cumhur İttifakı ile güçlü çalışmalar yapacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da seçimlere çok az zamanın kaldığını ve var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı olarak gönülleri, hedefleri ve hayalleri birleştirdiklerini dile getiren Sarıeroğlu, 31 Mart akşamı, hem Çukurova'da hem 15 ilçede hem de büyükşehirde Cumhur İttifakına güçlü şekilde destek verileceğine inandığını kaydetti.

Adana ile ilgili büyük hayallerinin olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Uzun yıllardır bir uyum hayalimiz vardı. Cumhur İttifakı ile bu uyumu sağladığımıza, sağlayacağımıza, daha güçlü çalışmalar yapacağımıza inanıyoruz. 1 Nisan'da Türkiye'de istikrarın devamıyla birlikte önümüzdeki 4,5 sene ortaya koyacağımız projelerle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemindeki iddialarımızı gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışacağız. Allah birlik beraberliğimiz daim eylesin." dedi.

Nurettin Canikli, AK Parti Adana İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde partisince düzenlenen mitinge katıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 20:25
  1. Adana

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