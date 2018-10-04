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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şehit olan askerler için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'ın Gercüşilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilaketmesi sonucu şehit olan askerlerimize, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla Allah'tan rahmet diledi.

04 Ekim 2018 Perşembe 14:19
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şehit olan askerler için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 7 askerimiz için baş sağlığı mesajı paylaştı. 

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batman'dan gelen acı haberle yüreklerinin yandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 14:19
  1. Batman
  2. CHP Genel Başkanı
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Başsağlığı mesajı

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