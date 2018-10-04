CHP Lideri Kılıçdaroğlu, şehit olan askerler için başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Batman'da terör örgütü PKK tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan 7 askerimiz için baş sağlığı mesajı paylaştı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Batman'dan gelen acı haberle yüreklerinin yandığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Terör örgütü PKK'nın hain tuzağı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.