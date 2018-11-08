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Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belediye başkan adayı yapmayacak

Yerel seçimler öncesinde belediye başkanlığına hazırlanan milletvekillerine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan engel geldi.

08 Kasım 2018 Perşembe 08:55
Kılıçdaroğlu, milletvekillerini belediye başkan adayı yapmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşısında yeni bir seçim hezimeti yaşamamak için büyük bir titizlikle yerel seçimlere hazırlanmaya başladı.

Gösterilecek adaylar hakkında detaylı araştırmalar yaptıran CHP Lideri, milletvekillerinin belediye başkanı adaylığı konusuna sıcak bakmıyor.

CHP'li vekillere izin yok

Özellikle CHP'nin güçlü olduğu bölgelerde milletvekillerinin istifa ederek belediye başkanı adayı olmasına karşı çıkan Kılıçdaroğlu, Meclis'te güç kaybetmek istemiyor.

CHP Lideri'nin partisinin çok güçsüz olduğu bölgelerde bazı milletvekillerine şans verebileceği gündeme gelirken bu sayının 3'ü geçmeyeceği de kulislerde konuşulan iddialar arasında.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 08:55
  1. CHP
  2. kemal kılıçdaroğlu
  3. recep tayyip erdoğan
  4. yerel seçim

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