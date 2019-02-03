Kılıçdaroğlu şaşırtmadı! Darbeci Soyer'i öve öve bitiremedi

CHP, İP ve HDP’nin birlikte katılacağı 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala ittifakın ortak adayları tartışılmaya devam ediyor. CHP’nin İzmir adayı, 1980 darbesinin başındaki Kenan Evren’in ekibinde yer alan Askeri Savcı Albay Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer, en çok tartışılan isimlerin başında geliyor. Düzenlediği ‘iftiranamelerle’ darbeci Soyer, 12 Eylül döneminde hem sağcı hem solcu birçok vatandaşın idamına zemin hazırlayıp, yüzlercesinin de hapishanelerde çürümesine neden oldu.

Skandal cevaplar

Savcı Soyer’in verdiği emirlerle suçsuz vatandaşlar tacizden tecavüze kadar akıl almaz işkencelere maruz kaldılar. Nurettin Soyer’in insanlık dışı uygulamaları ve tüyler ürperten işkenceleri hala hafızalardaki tazeliğini koruyor. Darbeci babasıyla her fırsatta gurur duyduğunu dile getiren oğlunu İzmir’e başkan adayı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, işkenceleriyle tarihe geçen Soyer’e sahip çıktı. Günlerdir tartışılan Tunç Soyer'le ilgili soruya Kılıçdaroğlu skandal cevaplar verdi. Kılıçdaroğlu, darbeci Soyer’in şiirlere bile konu olan işkencelerini görmezden geldi. CHP lideri, övgüler yağdırdığı Soyer’i “Hiçbir suçu yok, kamu görevlisiydi, başarılı bir hukukçuydu” diye savunmaya çalıştı.

Hiç bir ceza almadı

Soyer'le ilgili kamuoyu tepkilerine karşı Kılıçdaroğlu’nun, “Suç bireyseldir. Kaldı ki babasının hiçbir suçu yok ki. Babası bir kamu görevlisi. Davayı açmış, kişiler beraat eder, beraat etmez. Babasının açtığı bir davadan ötürü hele hele aradan bu kadar yıl geçmiş oğlu kalkıp suçlayalım, bu nedir biliyor musunuz, demokrasi kültürünün olmaması demektir” ifadelerini kullandı. Genel başkanının 12 Eylül döneminde yaşanan işkenceleri görmezden gelerek verdiği cevaplar ise büyük tepki topladı. Mamak Askeri Cezaevi’nde yapılan işkencelerin sorumlusu CHP'nin İzmir Adayı'nın babası Soyer, buna rağmen hiç ceza almadan hayatını kaybetti.

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Türkeş’e düzmece iddianame

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘hukukçu’ olarak yere göğe sığdıramadığı darbeci Nurettin Soyer, MHP kurucusu ve ilk genel başkanı Alparslan Türkeş’i idamla yargılatmıştı. Soyer, hazırladığı yalan ve iftiralarla dolu iddianameyle Türkeş’i çileden çıkarttı. Soyer'e mahkeme salonunda sert tepki gösteren MHP’nin kurucu lideri Türkeş, “Benim kitabımda, iddianamede yer alan cümle yok. Nereden bulup da koymuş bu savcı bunu” ifadelerini kullanmıştı.