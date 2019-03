Kılıçdaroğlu: Şanlıurfa ve Adıyaman'da Saadet Parti'sinin belediye başkan adaylarına oy vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u alacağız. Herkesin oyunu alacağız. Ekrem Bey toplumun her kesimine sıcak mesajlar veren bir arkadaşımız. Toplumun her kesimini kucaklayan bir kişi. Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde büyük başarılara imza attı." dedi.

Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV canlı yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Doğruları söylediği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine tahammül edemediğini savunan Kılıçdaroğlu, "Zillet ittifakı" tanımlamasına ilişkin soruya, "Ben milletin bölünmesinden, ayrıştırılmasından yana değilim. Millet bizim milletimiz, doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde. 'Yarısı düşman, yarısı dost...' Böyle bir devlet yönetimi mi olur? Onun için diyorum bunların beka sorunu var diye, yoksa Türkiye'nin beka sorunu yok." karşılığını verdi.

"Yöneticileriniz HDP yöneticileriyle görüşme gerçekleştirdi mi? Bir araya geldiniz mi? Temasınız oldu mu?" soruları üzerine Kılıçdaroğlu, "Hayır. Meclis'te diğer partiler nasıl görüşüyorsa, tokalaşıyorsa biz de öyle yapıyoruz." dedi.

Kılıçdaroğlu, "HDP ile iş birliğine kendi tabanınız nasıl bakıyor?" sorusuna, "İş birliği yapmadık ki tabanımız baksın." yanıtını verdi.

Bir siyasal parti olarak CHP'nin de oy kullanan vatandaşların tamamının oyuna talip olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Biz en çok oyu, geçmişte AK Parti'ye oy veren vatandaşlardan alacağız. Kentli modern muhafazakarlar, Türkiye'nin gidişinden ciddi endişe duyuyorlar. Demokrasi, birlikte yaşama talepleri var, Türkiye'nin gidişinden memnun değiller. Düne kadar AK Parti'ye oy veriyorlardı. Zaman zaman yaptığımız toplantılarda karşılıklı konuşuyoruz. Kent yoksulları da bize oy verecekler. Bunlar düne kadar AK Parti'ye oy veriyorlardı." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, İznik'te bir kahvede oturdukları sırada bir vatandaşın, "İnşallah martın sonunda bahar gelir memlekete" demesi üzerine, "Martın sonu bahardır" sloganını bulduklarını dile getirdi.

- "Kendi dünya görüşüne göre bir yol, yöntem belirler ve çalışır"

Bütün partilerden oy beklediklerini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bizim partililer gidecekler İYİ Parti'ye oy verecekler, İYİ Partililer bazı yerlerde CHP'lilere oy verecek. Şanlıurfa ve Adıyaman'da Saadet Parti'nin belediye başkan adaylarına oy vereceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Mehmet Fatih Bucak'ın adaylığının tartışmaya yol açtığı yönündeki soru üzerine, medyada yer aldığı şekilde büyük tartışmalar olmadığını ifade etti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifasının kendi düşüncesi olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Kendi düşündüğü, beklediği olmadı, sonra baktı ki hatalı davrandı, geri çekti. Bu kadar basit." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, "HDP'nin büyükşehirlerde aday çıkarmamasını nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna, "Onu HDP'lilere sormanız lazım. Aday çıkarmadığı zaman oylar hangi partilere gider onu bilemiyoruz."ifadelerini kullandı. "İYİ Parti'yle olan iş birliği HDP seçmenini size yönlendirir mi?" sorusuna da Kılıçdaroğlu, "Onu bilemiyorum. Onu HDP'nin eş genel başkanını davet edersiniz, bunları sorarsınız, o da size partisiyle ilgili ayrıntılı bilgi verir." karşılığını verdi.

İki genel başkan yardımcısının çok önceden DSP'ye gittiğine değinen Kılıçdaroğlu, "DSP'yi 'Niye böyle davranıyorsun?' diye suçlamak gibi bir amacımız yok. O da bir siyasal parti, kendi dünya görüşüne göre bir yol, yöntem belirler ve çalışır." dedi.

Kılıçdaroğlu, oy bölünmesi kaygısı taşımadığını ifade ederek, "Siz, 2-3-5 dönem belediye başkanlığı yapmışsınız, yeni bir arkadaşın gelmesi lazım oraya. Siz kendinizi vazgeçilmez görüp, ayrılıp başka bir partiden giriyorsanız, bu siyaseten etik değil." diye konuştu.

- "CHP, toplumun ezilen, yoksul kesimlerinin yanında olmuştur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın zamanda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşmediğini ifade ederek, 6-7 ay önce dış politika üzerine düşüncelerini öğrenmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

CHP'nin ekseninin sağa kaydığı eleştirilerine ilişkin bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Sokakta 6 milyon, ekmek kazanan insan var, simitçiden çöpten kağıt toplayana kadar. 6 milyon kişi aileleriyle beraber 23-24 milyon kişi demektir. Bunlara sahip çıkan biziz. Taşeron işçileri Türkiye'nin gündemine getiren biziz. Onlara kadro verilmesine yol açan biziz. Hala kadro almayan 100 binin üzerinde taşeron işçisi var. Onların haklarını savunan biziz. Asgari ücretin bin 500 lira, daha sonra 2 bin 200 lira olmasını söyleyen biziz. Asgari ücretin altında aylık alıp geçimini sağlayan 1 milyon 700 bin kişinin sorunlarını dile getiren biziz. CHP, toplumun ezilen, yoksul, düşük gelir elde eden kesimlerinin yanında olmuştur. Onların hepsine sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. CHP, kendisini halkın yanında konumlandırmak zorunda. Halktan yana tavrımızı alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını biz dile getiriyoruz. Peki onlara 'Türedi.' diyen kim? Kendi hak isteyen vatandaşına 'Türedi.' diyen bir insan düşünün. Emeklilikte yaşa takılan, kendisine 'Türedi.' diyen bir partinin genel başkanına oy mu verecek? Oy veriyorsa, o talepte bulunmayacak, 'Evet ben türediyim.' diyecek ve bir köşede oturacak. Oy verecekse hakkını kim savunuyorsa, o partinin adayına oy verecek."

Kılıçdaroğlu, işsizin, düşük gelirlinin hakkını savunmak zorunda olduklarını belirterek, "İşsizliğin ne olduğunu sarayda oturanlar bilir mi? Hayatı boyunca işsiz kalmamış, cebinde dolardan başka para bulundurmayan bir damat, işsizliğin, yoksulluğun ne olduğunu bilir mi? Nasıl tasarruf yapılacağına dair bir komite kuracaklardı. 17 yıldır devleti yönetiyorlar, nasıl tasarruf yapılacağına oturup karar verecekler." diye konuştu.

- "Anakent başkanlarını, yerelde başarı gösterenlerden seçmeye başladık"

Kemal Kılıçdaroğlu, 12 maddeden oluşan "Yerel Yönetimlerde Temel İlkeler" belirlediklerini, her belediye başkanının bu maddelere uyacağını vurguladı.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile hedeflenen oy oranına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "İstanbul'u alacağız. Herkesin oyunu alacağız. Ekrem Bey toplumun her kesimine sıcak mesajlar veren bir arkadaşımız. AK Partiliyi, MHP'li, HDP'liyi, Saadet Partiliyi, DP'yi, DSP'yi rahatsız eden bir demeci var mı? Hayır. Toplumun her kesimini kucaklayan bir kişi. Ekrem Bey, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde büyük başarılara imza attı. Yemyeşil vadiyi gördüğüm zaman, 'İşte belediye başkanı budur.' dedim. Burayı böyle yaptıysa kıt kanaat imkanlarla, İstanbul'un devasa bütçesiyle İstanbul'a ne yapılmaz? Her şey yapılır." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin neden aday gösterilmediği sorusuna, "Muharrem Bey'in belediye başkanlığı yoktu. Belediye başkanlığı farklı bir olay. Ekrem Bey'in belediye başkanlığı var. 'Arkasında bir başarı hikayesi olacak.' diye bir cümle kurmuştum. Anakent belediye başkanlarını, yerelde başarı göstermiş belediye başkanlarından seçmeye başladık. Bu kriteri başlatıyoruz. Belediyeciliği yaşayacak, görecek, başarısını kanıtlayacak, yüzde 100 kazanacağı yerden fedakarlık yapıp, bir üste talip olacak." yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, anketlere güvenmediğini söylüyor. Siz güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Anketlere güvenmesinler, halka güvensinler, halka inansınlar. Sokağın ne olduğunu ben görüyorum, onlar görmüyorlar. Ekrem Bey, '150 bin kişiye istihdam yaratacağım.' dedi. Kıyameti kopardılar belediye istihdam mı yaratır diye. Sonra Binali Bey çıkıp, '200 bin kişiye istihdam yaratacağım' dedi. Sen başbakanken niye yaratmadın? Devletin bütün imkanları vardı. Ekrem Bey'in mi hatırlatması lazım?" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "Derman belediyeciliği"ni, "Vatandaşın derdine derman olmaktır. Bir hanenin geliri açlık sınırının altındaysa elektrik, doğal gaz, su parasının belli bir miktarı alınmayacak. Bunu yaparken de birilerini afişe etmeyeceğiz." şeklinde açıkladı.

- "Akşener'le ortak miting"

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'la ilgili bir karalama kampanyası başlatıldığını iddia eden Kılıçdaroğlu, akıl, mantık ve ahlak dışı söylemlerle vatandaşın Mansur Yavaş'a oy vermesinin engellenmek istediğini savundu.

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Denizli ve Balıkesir'de ortak miting yapacaklarını duyurdu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in babası üzerinden bir tartışma çıkabileceğini düşünmediğini, babası yüzünden oğlunun yargılanmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, Soyer'in Seferihisar'da başarılı belediye başkanlığı yürüttüğünü anlattı.

